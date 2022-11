Pallavolo: Diavoli Rosa Brugherio, pronto riscatto con San Donà

Terzo successo stagionale per i Diavoli Rosa Gamma Chimica Brugherio, che nella settima giornata del campionato di Serie A3 Girone Bianco, ospitavano Volley San Donà. La squadra di Danilo Durand supera i veneti con un risultato di 3-0, parziali di 25-18, 25-23,25-22.

Pallavolo: Diavoli Rosa Brugherio, carattere oltre l’infortunio di bomber Barotto

Una vittoria di grande carattere, anche in considerazione del fatto che nel corso del riscaldamento si è infortunato il bomber Barotto, uscito dal campo sorretto dai compagni. Presagi non positivi, quindi. Invece Brugherio ha saputo fare di necessità virtù: visto che il miglior realizzatore del roster non era disponibile, ogni elemento ha fatto qualcosina in più per colmare questa lacuna in attacco. Ed è proprio in attacco che i rosanero hanno prevalso, con un 48 percento di giocate vincenti contro 43 di San Donà, mentre la ricezione ha visto le due rivali equivalersi col 52 percento.

Pallavolo: Diavoli Rosa Brugherio, decimo posto in classifica

In classifica la Gamma Chimica sale al decimo posto con 8 punti, scavalcando proprio San Donà. Una pozione di centro classifica all’interno di una graduatoria molto corta, se di escludono le prime tre della classe Abba Pineto, Fano e Savigliano. Fino a che le cose restano così, tutto può succedere. Banalmente, tre vittorie in sette incontri è già meglio di quanto fatto la scorsa stagione, in una annata però da dimenticare. Questa squadra e questo campionato, per quanto visto fino ad ora, non hanno nulla a che vedere con quanto visto lo scorso anno, il raffronto può solo essere a livello statistico. Questa è una squadra forse acerba ma di talento, consapevole dei propri mezzi e con uno spiccato carattere in campo.

Pallavolo: Diavoli Rosa Brugherio, coach Durand

Queste le parole di coach Durand nel post partita: “Siamo stati veramente bravi anche perché abbiamo dovuto far fronte durante il riscaldamento a questo problema di Barotto. Bene Carpita e Van Solkema, ma sono stati bravi tutti. Mi è piaciuta molto la motivazione e la determinazione con cui sono stati in campo i ragazzi e con cui hanno voluto conquistare un’azione dopo l’altra. Non bisogna avere cali, è un campionato dove non c’è partita che non si possa vincere o perdere, quindi bisogna tenere sempre l’attenzione alta”.