Pallavolo: ancora Conegliano in Coppa Italia, Numia ko in finale

La Numia ci ha provato, ma la zampata sulla finale di Coppa Italia è stata ancora una volta della Imoco Conegliano. A Casalecchio di Reno, nella Unipol Arena gremitissima, è finita 3-0 per le venete di Santarelli.

Pallavolo: ancora Conegliano in Coppa Italia, decisivo il primo parziale vinto dalla Imoco 37-35

Decisivo il primo parziale durato 39 minuti e vinto dalla Imoco 37-35 dopo aver annullato sei palle set e rimontato il tentativo di fuga della prima squadra del Consorzio trascinata da una concretissima Paola Egonu.

Probabilmente se la Numia fosse riuscita a mettere le mani sul parziale la partita avrebbe avuto un altro corso. Ma i se si infrangono contro Gabi, cresciuta nel corso del match, Haak, Zhu e Fahr.

Vinto il primo infatti Conegliano si è liberata e ha marciato costante verso il trofeo chiudendo con un doppio 25-20 la partita in un’ora e 37.

Pallavolo: ancora Conegliano in Coppa Italia, i numeri della Numia

Per la Numia di coach Lavarini 24 punti di Egonu, 9 di Danesi e 8 di Sylla. È il terzo ko consecutivo in una finale di Coppa Italia, ma non c’è tempo per pensare: il 12 febbraio c’è la sfida di campionato di nuovo con Conegliano per l’ennesimo faccia a faccia della stagione, il 16 febbraio c’è Bergamo, il 20 febbraio a Monza i playoff di Champions League con Schwerin, il 23 e il 26 la Serie A con Vallefoglia e Scandicci (a Monza).

