Pallavolo: Numia in finale di Coppa Italia, è ancora sfida a Conegliano

È ancora Numia contro Conegliano. Domenica pomeriggio (ore 15.20) a Casalecchio di Reno, la Numia Vero Volley si gioca per la terza volta consecutiva la finale di Coppa Italia. L’ha guadagnata grazie a una prova spettacolare in semifinale con la Savino Del Bene Scandicci, sconfitta in cinque set con parziali di 21-25, 25-19, 23-25, 25-19, 12-15 in oltre due ore di gioco.

Pallavolo Numia Coppa Italia – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia in finale di Coppa Italia, la vittoria al tie break con Scandicci

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, molto soddisfatto alla fine, sono partite subito forte e, trascinate da Egonu, hanno conquistato il primo parziale; nella seconda frazione Scandicci si è ritrovata e, nonostante i tentativi di rientro della Numia, ha pareggiato i conti (25-19). Nel terzo set stesso copione del parziale inaugurale con Vero Volley che sul finale ha dovuto contenere l’attacco delle toscane, senza però lasciarsi impensierire. La quarta frazione si è aperta all’insegna della parità, ma sul 16-14 la Savino Del Bene ha cambiato ritmo, mandando così la sfida al tie-break. Dopo il break in apertura da parte delle toscane, determinante è stato il turno al servizio di Orro a staccare la formazione di Lavarini e con Pietrini e Danesi a chiudere la sfida.

Pallavolo Numia Coppa Italia – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia in finale di Coppa Italia, Danesi Mvp

Anna Danesi, 11 punti, è stata nominata Mvp della partita. In doppia cifra anche Paola Egonu, con 30 palloni a terra, e Sylla con 14. In finale con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha superato Novara 3-0, va in scena il grande classico del volley femminile per il secondo trofeo nazionale stagionale e prima di una settimana con quattro partite per la prima squadra del Consorzio con anche i playoff di Champions League.