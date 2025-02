Nel Campionato italiano invernale di nuoto categoria juniores, disputato a Ostia, prestigiosi risultati sia a livello individuale che collettivo, sono stati conquistati dalla società Sincro Seregno. Innanzitutto le sincronette Lara Pollini e Caterina Cucco che dopo aver vinto il tricolore nella specialità Duo Libero, si sono posizionate nell’ordine al quarto e all’ottavo posto nel singolo seguite nella decima posizione da Giulia Proverbio; quindi Giada Chierigato e Alice Zadek hanno conquistato il quinto posto nel doppio. Nell’esercizio di squadra quella del Sincro Seregno ha conquistato un eccellente sesto posto e la collega In Sport Rane Rosse, con atlete alle prime esperienze in gare nazionali, al 15mo posto.

Nuoto sincronizzato, Seregno brilla: parla la presidente Ratti

Seregno, nuoto artistico: la squadra a Ostia 2025

“C’è grande soddisfazione per queste splendide performance esibite dalle nostre atlete nella piscina di Ostia – commenta Virginia Ratti che da sedici anni ricopre la carica di presidente della società. – Lara Pollini e Caterina Cucco, che nuotano insieme da quando erano piccolissime, in passato hanno già preso parte a stages e ora, grazie alla conquista del tricolore, sono state convocate per un collegiale nazionale assoluto a Roma fino al 28 febbraio. Il nostro grazie va a tutte le ragazze che hanno affrontato con il consueto entusiasmo il torneo e allo staff tecnico che si è speso nella lunga, impegnativa preparazione invernale”.

E prosegue, la presidente: “Il secondo posto nella classifica generale per società nonché il primo per quelle della Lombardia, fotografa alla perfezione tutti i risultati conquistati nella competizione ma, il fatto di non avere in organico atleti maschi, è una penalizzazione. Purtroppo non riusciamo a trovare chi vuole praticare questa disciplina, anzi se qualcuno è disponibile lo accoglieremmo a braccia aperte. Archiviati questi campionati invernali, ora si torna al lavoro in preparazione per il campionato assoluto e per Greta Cavallotti, Giada Galimberti e Martina Pizio con uno stimolo in più poiché sono state convocate per la selezione Nazionale giovanile in programma a Savona”.