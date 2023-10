Nova Milanese, anche il gruppo di cammino alla “StraWoman” nel parco di Monza

Non poteva mancare l’appuntamento con la “StraWoman”. Domenica 8 ottobre, al parco di Monza, c’era anche il gruppo “Nova-Muggiò, Camminare insieme”. Un appuntamento importante all’insegna della salute e del divertimento che, per la tappa monzese, ha potuto contare su un partner scientifico come Humanitas Medical Care. Oltre seimila i presenti al nastro di partenza in viale Cavriga. Il gruppo di camminatori di Nova e Muggiò ne poteva contare una trentina, guidato dalla sua fondatrice Annalisa Cassano.

“StraWoman”: un consolidamento per il gruppo di cammino

Le camminatrici che hanno animato la manifestazione

«Abbiamo partecipato anche ad altre edizioni -ha sottolineato Cassano-: sono momenti di aggregazione collettiva e di solidarietà importanti, così come eravamo presenti un mese fa alla “SuperNova”». Sono trascorsi ormai cinque anni da quando Annalisa Cassano ha creato il gruppo informale di cammino. «All’epoca abitavo a Muggiò -ha spiegato Cassano– e avevo bisogno di camminare per motivi di salute, avrei preferito farlo in compagnia, di qui l’invito, attraverso i social a ritrovarsi insieme». L’invito non solo è stato accolto, ma il gruppo è diventato un punto di riferimento importante.

“StraWoman”: il quadro dell’attività del gruppo di cammino

Una rappresentanza maschile alla “StraWoman”: c’è anche Matteo D’Apolito

Dall’anno scorso, dopo il trasferimento di Annalisa Cassano a Nova, il gruppo ha ritoccato la sua denominazione ed è diventato “Nova-Muggiò Camminare insieme”. «Il ritrovo è tutti i pomeriggi all’altezza del ponte sul Canale Villoresi in via Dalmazia 18 -ha precisato la fondatrice-. Chi vuole aggregarsi in genere ci contatta attraverso i social, quindi viene inserito all’interno del gruppo whatsapp che utilizziamo per dare gli appuntamenti: percorriamo la pista ciclabile verso il parco Superga di Muggiò, quindi ci dirigiamo alla volta del laghetto verso Cinisello e torniamo indietro. In genere percorriamo circa sette chilometri e mezzo».

“StraWoman”: il 27 ottobre la serata con Matteo D’Apolito

Alla “StraWoman” tante donne, naturalmente, ma non mancavano gli uomini. Con il gruppo “Nova-Muggiò Camminare insieme” anche Matteo D’Apolito, grande appassionato del Cammino di Santiago. L’ultimo risale allo scorso mese di giugno e lo racconterà in una serata speciale, insieme ad altri ospiti, venerdì 27 ottobre dalle 21 presso il Teatro Magico di via Giussani a Nova Milanese.