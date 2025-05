Motori, Gran Turismo in pista: la 3 Ore di Monza annuncia spettacolo

Da un Festival dello Sport a un altro. È il prossimo fine settimana dell’Autodromo Nazionale perché, pur se nel paddock si troveranno solo auto da corsa e non tutte le altre discipline che hanno animato sette giorni fa l’impianto, chi si recherà a Monza potrà veramente godere di una grande festa legata a una delle categorie più belle del Motorsport, le Gran Turismo. La 3 Ore di Monza del GT World Challenge la cui gara che scatterà domenica 1 giugno alle 15, purtroppo nello stesso momento in cui a Barcellona partirà anche il gran premio di Formula 1, è estremamente interessante e quasi certamente sarà piena di colpi di scena come in passato.

Motori, Gran Turismo in pista: 59 vetture, 10 marche

Senza dubbio è l’appuntamento, Gran Premio d’Italia a parte, più coinvolgente messo in calendario in questo 2025 dalla Sias. Il motivo è semplice e lo si può racchiudere in pochi dati. Cinquantanove vetture iscritte, dieci Marche rappresentate di cui quattro – Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin – presenti anche nel Mondiale di Formula 1. E le altre non sono meno importanti, visto che parliamo delle americane Ford e Corvette, delle tedesche BMW, Audi e Porsche, e della nostra Lamborghini. Tutte, ovviamente, si presentano con i loro modelli di punta.

Motori, Gran Turismo in pista: tra i piloti i ferraristi Fuoco e Guidi e il lesmese Fumanelli

Anche sul fronte dei piloti non ci si può lamentare con ben centoquarantasette iscritti, di cui una discreta parte comprende veri professionisti del volante. Solo per restare in tema di italiani come non sottolineare la presenza dei ferraristi Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans negli ultimi due anni. Anche dalla Brianza escono nomi da considerare fra cui il lesmese David Fumanelli, al via con una Ferrari 296 del team svizzero Kessel.

Gara di centottanta minuti domenica pomeriggio ma già da venerdì con le prove libere, sarà possibile ammirare questi capolavori di meccanica a quattro ruote.

Motori, Gran Turismo in pista: in programma monomarca per McLaren e Lamborghini

Il programma del fine settimana comprende anche due monomarca di assoluto valore riservati a McLaren e alla Lamborghini che torna dopo quattro anni in Brianza con il suo SuperTrofeo portandosi in dote oltre quaranta Huracan. Per il pubblico, assieme alle corse in pista, sono previste altre attrazioni come una fanzone piena di spazi ricreativi, e dove fra le varie attività previste sarà possibile domenica incontrare i tanti piloti iscritti, così come ci si potrà recare sulla griglia di partenza di tutte le gare in programma procurandosi per tempo l’apposito bracciale d’accesso.

Motori, Gran Turismo in pista: i biglietti

Il GT World Challenge, al pari del Master Show dicembrino, è l’unico evento a pagamento, con biglietti di 20 euro al sabato e 25 euro la domenica.