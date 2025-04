Motori: ACI Historic Racing Weekend all’autodromo di Monza

Per l’Autodromo Nazionale di Monza quelli che partono da giovedì 10 aprile sono quattro giorni di attività legati alla storia delle corse automobilistiche. Si inizia appunto giovedì 10 con il via della Milano-Sanremo, che ha in programma nel pomeriggio ben undici prove speciali di regolarità prima di spostare tutta la carovana, che domenica terminerà la gara sul famoso lungomare ligure, verso la chiusura della prima tappa prevista sul Lago d’Iseo. Da venerdì 11, scendono in pista le vetture delle varie categorie iscritte a questo ACI Historic Racing Weekend.

Monza, in pista anche Riccardo Messa con la sua Alpine V6

Quelle più importanti, divise in due raggruppamenti, vedranno fra i protagonisti anche il monzese Riccardo Messa che lo scorso anno si è tolto la soddisfazione di vincere alcune gare con la sua Renault Alpine Turbo V6. Le due gare, sulla distanza di un’ora ciascuna, sono in programma alle 9 e 20 e alle 14 e 10 di domenica. Più articolate le altre sei corse riservate alle Young Timer Car Challenge, due al sabato e quattro alla domenica, con un ricco parterre di auto degli anni Ottanta e Novanta divise fra Turismo e Prototipi.

Mpnza, anche le monoposto per il memorial dedicato a von Trips

Solo sabato invece si potranno seguire le due corse riservate alle monoposto e dedicate alla memoria del conte Wolfgang von Trips che proprio a Monza, il 10 settembre 1961, fu tragico protagonista di un terribile incidente durante la disputa del Gran Premio d’Italia. In programma anche le gare per auto più recenti, dei campionati F2000 Trophy e Mitjet, mentre per festeggiare i sessant’anni del Trofeo Cadetti è previsto un incontro in sala stampa sabato a mezzogiorno, oltre a uno spazio nel paddock a loro dedicato contenente decine di vetture del passato. Ingresso libero con il solo pagamento del parcheggio per chi preferisce entrare in autodromo con i propri mezzi.