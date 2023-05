Moto Gp a Le Mans, il direttore del team Yamaha Massimo Meregalli: “Incognita meteo”

Si è aperto sulla pista francese di Le Mans, con le prime prove libere, il quarto atto della stagione del mondiale MotoGP 2023. Dopo aver ripreso la testa del mondiale nell’ultimo round di Jerez, Pecco Bagnaia si presenta come uno dei candidati più accreditati al gradino più alto del podio. Il pilota Ducati, che per questa gara sarà affiancato da Danilo Petrucci al posto dell’infortunato Enea Bastianini, precede in classifica di 22 lunghezze Marco Bezzecchi. Accanto al pilota umbro, rientro importante per Marc Marquez dopo aver saltato le gare di Argentina, Stati Uniti e Jerez a causa di un infortunio alla mano destra. In cerca di riscatto anche i due piloti Yamaha, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Il primo è chiamato sulla pista che lo ha visto vincere nel 2017 in Moto2, a confermare i buoni risultati stagionali fin qui ottenuti mentre per il francese si tratta di trovare il riscatto dopo il difficile weekend di Jerez.

Moto Gp, Le Mans pista tradizionalmente positiva per le Yamaha

Quarto nell’edizione dello scorso anno per solo un decimo e terzo nel 2021, il pilota di Nizza occupa oggi l’undicesima posizione del mondiale ed è considerato come uno dei pretendenti al podio. Pista tradizionalmente positiva in passato per le Yamaha, la cui sede si trova a Gerno di Lesmo, quest’anno l’incognita sarà per le condizioni atmosferiche, ricorda il monzese il Massimo Meregalli, direttore del team: «Abbiamo potuto provare alcuni elementi e impostazioni nuovi durante i test di Jerez e vorremmo provarli anche qui, ma le previsioni meteorologiche finora prevedono che potremmo avere più sessioni bagnate questo fine settimana – spiega – Il nostro ritmo è stato buono sul bagnato nei GP del Portogallo, Argentina e all’inizio di questa stagione, quindi faremo in modo di essere pronti in ogni caso».

Moto Gp in Francia, gara di casa per Quartararo

La tensione per questo fine settimana è comunque molto alta anche perché la pista Bugatti e la gara di casa per il pilota francese: «Questo è un weekend di gara molto importante per Fabio. I tifosi francesi lo supportano con tutto il cuore e questo darà a tutti noi una spinta in più per dare il massimo e mostrare il nostro vero potenziale» conclude il brianzolo.