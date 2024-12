C’è il varesino Andrea Crugnola, quattro volte campione italiano assoluto e già vincitore del rally in Brianza nel 2019, su Citroen C3 con Andrea Sassi al comando della prima giornata del Monza Rally Show. Ha vinto le prime due speciali, l’Autodromo 1 e la Roggia 1. In apertura di giornata schieramento delle vetture prima del via nella corsia box per la sessione autografi, uno dei momenti tanto attesi dagli appassionati.

Monza Rally Show: Crugnola parte al comando, la classifica

Tra i primi avversari capaci di restare in scia lo specialista delle cronoscalate Luca Tosini con Roberto Peroglio (Skoda Fabia RS) e l’esperto Alessandro Perico (Skoda Fabia RS), in coppia con Mauro Turati. Crugnola si è confermato, stampando un secondo scratch sulla prova Roggia 1 e chiudendo la giornata con 9.4’’ sullo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS), altro volto noto del campionato italiano, con Perico che segue a 10’’. Tra i migliori crono anche quello di Nikolay Gryazin, pilota del WRC2, che ha pagato 10’’ di penalità per aver abbattuto una barriera nella prima prova.

Al quarto posto della classifica assoluta, staccato di 10″4, il finlandese Sami Pajari (Toyota Yaris), neo campione del mondo della WRC2, navigato dal connazionale Marko Salminen. Nella top 10 anche il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20 N) a 11″9, autore del sesto tempo assoluto. Dodicesimo Tony Cairoli (Skoda Fabia RS), mentre Vincenzo Nibali, alla guida di una delle due Toyota Yaris Gr, è 43esimo.

Monza Rally Show: Crugnola parte al comando, il programma

Sabato altre cinque Prove Speciali: con le prime Rally 2 già intorno alle 7:30. I protagonisti del WRC intanto scaldano i muscoli in attesa del confronto nel Masters’ Show e sabato a guidare saranno Adrien Formaux (Ford), Dani Sordo (Hyundai) e Jari Matti Latvala (Toyota). Il Monza Rally Show si concluderà domenica mattina dopo 9 prove speciali per un totale di 151,38 km percorsi.