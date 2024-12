Rally di Monza: dirette e streaming, Masters’ Show tramesso in tutto il mondo

Il Monza Rally Show 2024 dall’autodromo nazionale a tutto il mondo. Saranno oltre cento le emittenti che trasmetteranno in diretta o confezioneranno un prodotto sul Masters’ Show in programma domenica 8 dicembre.

Rally di Monza: chi partecipa

L’evento vedrà sfidarsi i protagonisti del WRC: i freschi campioni del mondo Thierry Neuville e Sami Pajari, poi i primi tre classificati del Monza Rally Show e altri 9 piloti che avranno firmato i migliori tempi nelle prove speciali Autodromo 1 e Autodromo 2.

Rally di Monza: le tv collegate

La diretta streaming è prevista su RaiPlay, su Rai Sport va invece in differita dalle 16.45 (canale 58 DTV). La trasmissione sarà in diretta streaming anche su Dazn, mentre ACI TV manderà in onda l’evento in diretta sul canale 288 di Sky.

In dettaglio sono 29 le TV europee, che seguiranno l’ultima competizione dell’anno di Autodromo Nazionale Monza, 3 le nord americane (tutte in diretta) e 14 dell’Asia-Pacifico (8 in diretta).

Rally di Monza: il programma

Il Masters’ Show scatta domenica alle 13: prevede che i migliori 4 delle R2, dopo le sfide incrociate delle eliminatorie, entrino in semifinale dove ci sarà, invece, un duello diretto per la finalissima. Per quanto riguarda le R1, i sei equipaggi saranno divisi in due gironi all’italiana (i tre piloti si sfideranno tra loro) e i vincenti dei due gironi si affronteranno nella finale. I biglietti per il Monza Rally Show sono acquistabili www.monzanet.it e su www.ticketone.it.