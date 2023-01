Monza Night Trail: aperte le iscrizioni alla corsa che promuove la lettura

Correre e leggere, un connubio ideato da Monza Marathon Team Asd e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, per l’organizzazione del 2° Reale Mutua Monza Night Trail, una manifestazione ludico-motoria che si svolgerà nella serata di sabato 6 maggio.

Monza Night Trail: accordo con Sistema bibliotecario e BrianzaBiblioteche, audiolibro ai primi 300 iscritti

Grazie a un accordo con il Sistema Bibliotecario di Monza e BrianzaBiblioteche, ai primi trecento iscritti sarà donato un audiolibro.

Tre i titoli scelti: il saggio di Francesco Piccolo “L’Italia spensierata”, il romanzo “Testimone inconsapevole” di Gianrico Carofiglio, il libro vincitore del Premio Strega 2003 “Vita” di Melania Gaia Mazzucco.

“L’adeguamento tecnologico del nostro sistema bibliotecario – sottolinea Viviana Guidetti, assessore monzese alle biblioteche e presidente di BrianzaBiblioteche – ci ha permesso di raggiungere una fascia di popolazione più ampia. La nostra idea è avvicinare la popolazione in maniera trasversale. Per questo abbiamo pensato di partecipare a un evento come il 2° Reale Mutua Monza Night Trail perché lo sport, con i suoi valori morali, la capacità di insegnare la disciplina e il rispetto dell’avversario, è uno strumento di formazione straordinario che può veicolare amore per la cultura”.

Monza Night Trail: cosa succede e come iscriversi

La manifestazione partirà alle 20.30 dai Giardini della Villa Reale e si svolgerà lungo un percorso di circa 10 km adatto a tutti: famiglie, bambini e amici a quattrozampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro, e runner sempre a caccia di nuovi traguardi. Per l’occasione saranno illuminate le facciate di alcuni edifici storici monzesi e un gruppo di allievi del Liceo Zucchi eseguirà musiche dal vivo. Al 2° Reale Mutua Monza Night Trail è ammesso un tetto massimo di 1.500 concorrenti. Per iscriversi: https://www.monzanighttrail.it