Monza-Montevecchia Eco Trail: il 19 maggio la corsa tra i parchi della Brianza

Si corre domenica 19 maggio la 12° Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail (Reale Mutua MOMOT), la gara di 33.5 km – con un dislivello positivo di 700 metri – inserita nel calendario ufficiale Fidal organizzata dal Monza Marathon Team, in collaborazione con Società Alpinisti Monzesi.

Monza-Montevecchia Eco Trail: corsa a coppie dalla Villa reale attraverso tre parchi su tracciato off-road

La corsa, presentata lunedì a Palazzo Pirelli di Milano, nasce da una grande classica del podismo brianzolo degli anni ‘70 ed ’80. Vi potranno prendere parte 220 coppie di atleti con partenza dalla Villa Reale e arrivo al centro sportivo di Montevecchia dopo un passaggio dalla piazzetta in “città alta”. I concorrenti percorreranno sentieri che attraversano il Parco di Monza, il Parco dell’Alta Valle del Lambro e il Parco Regionale di Montevecchia e della Val Curone, su un tracciato prevalentemente off-road. Ben otto i comuni attraversati: Monza, Biassono, Macherio, Triuggio-Canonica, Casatenovo, Lomagna, Missaglia e Montevecchia).

Monza-Montevecchia Eco Trail: il cancello orario e i premi speciali

La gara prevede un temutissimo “cancello orario” di 3 ore, al km. 26 e un tempo massimo di 4 ore e 15 minuti per raggiungere il traguardo. Lungo il percorso vi saranno, inoltre, due speciali rilevamenti cronometrici con premiazioni speciali: il GP della Velocità “Saugella” nel tratto più veloce del tracciato, tutto su asfalto, dalla partenza fino all’uscita del Parco di Monza (di circa 5 km.), e l’impegnativo GP della Montagna “Vetraria Cogliati”, cronoscalata verso Montevecchia “alta”, posizionato al 26° km con arrivo in piazzetta.

Monza-Montevecchia Eco Trail: tre iniziative solidali

L’edizione di quest’anno sostiene tre iniziative solidali: un progetto di Barth Italia Onlus a sostegno della ricerca per la Sindrome di Barth, una malattia genetica rara; “Per il cuore del bambino” di Brianza per il Cuore per la diagnosi e la cura del bambino cardiopatico all’Ospedale San Gerardo; la realizzazione di un parco giochi inclusivo a Montevecchia. L’artista monzese Felice Battiloro ha realizzato l’opera “Rallenta e amati” che sarà consegnata alla prima coppia assoluta e sarà riprodotta sul pettorale di gara. Iscrizioni dal 12 marzo.