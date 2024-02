Monza-Milan 4-2, apoteosi biancorossa all’U-Power!

FINITA!!!! é finitaaaaaaaaaa! Il Monza aveva vinto solo una volta contro il Milan, in Coppa Italia, ai supplementari, esattamente 60 anni fa. Dal 1964 al 2024 cambia la categoria e cambiano gli eroi ma la gioia è senza fine perchè i ragazzi di Palladino firmano un’impresa straordinaria nel modo più folle di tutti. Avanti per 2-0 dopo un primo tempo fenomenale con i rigore di Pessina e la giocata di Mota Carvalho, si fanno rimontare da Giroud e Pulisic, prima di andare a prendersi i tre punti con un’eccezionale finale tutto cuore! Ci pensano Bondo e Colombo a chiudere i conti! è 4-2! è Monza spettacolo!

50′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PEEEER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Ripartenza in 5 contro 2, conduce Pessina, servizio per Colombo, uno contro uno su Gabbia e destro rasoterra per l’apoteosi brianzola! 4-2 all’U-Power e prima storica vittoria del Monza in Serie A contro il Milan!

45′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Straordinario Bondo, servito da Maldini, la mette all’incrocio ed esplode l’U-Power per… ben due volte! Perchè prima l’arbitro annulla per fuorigioco iniziale, poi invece il Var restituisce la gioia all’arena brianzola!

43′ GOL DEL MILAN Ci è voluto un Pulisic fenomenale per rimontare un Monza eccezionale. L’americano fa tutto da solo, rientra e da vero ambidestro la piazza nell’angolino lontano dove Sorrentino non può arrivare

41′ Fuga di Pedro Pereira nelle praterie della retroguardia milanista e conclusione deviata che produce un angolo battuto corto per guadagnare tempo

39′ Esce Florenzi, entra Musah. Prova ad alzare il tono fisico della partita Pioli

38′ Ammonito Gabbia che stende l’ennesima ripartenza di capitan Matteo Pessina

36′ Palladino si copre, fuori Colpani e Mota Carvalho, dentro Maldini e Pedro Pereira. Lo schieramento diventa molto più accorto, un 4-5-1 classico, da battaglia

34′ Sempre cercando di aggirare la retroguardia locale, il Milan propone qualche pallone alto in mezzo. In quest’occasione ci si tuffa Loftus-Cheek per una frustata di testa che Sorrentino può controllare ben appostato in mezzo ai pali

31′ Sulla successiva controffensiva, ammoniti sia Bondo che Mota Carvalho il primo per aver cercato ed il secondo per essere riuscito a fermare la ripartenza con il classico fallo tattico

30′ Poi riguadagnato il possesso si giocano lunghe fasi di fraseggio per addormentare i ritmi. Qui Colpani inventa e lancia Birindelli a tutta fascia alle spalle di Theo Hernandez per una potente botta col destro che Maignan è costretto ad alzare in angolo

28′ Ultimo quarto d’ora in arrivo all’U-Power Stadium con il Milan in pressione totale ed il Monza che prova a resistere e ripartire

21′ Cambi in casa Monza, dentro Bondo al posto di Carboni per rinforzare la mediana e Colombo al posto di Djuric per rinfrescare l’attacco e tornare a mettere pressione ai centrali rossoneri

19′ GOL PER IL MILAN Proprio dalla destra, dove Pulisic si sta rendendo particolarmente pericoloso, parte il cross di Florenzi che Giroud riesce a girare in rete anticipando Izzo

18′ Occasione per i biancorossi che mandano Mota Carvalho sulla fascia sinistra a creare, cross in mezzo, Colpani puntuale all’appuntamento sul secondo palo, ma impreciso nella conclusione di testa

17′ Sfruttando il vantaggio numerico, il Monza incrementa il possesso palla e cerca di tenere lontano un Milan che può comunque essere pericoloso con le sue frecce, specialmente sugli esterni. Leao ancora non pervenuto, mentre Pulisic si è già messo in moto

12′ Recupero palla di Carboni in mezzo al campo e ripartenza con folata offensiva di Mota Carvalho sostenuto dall’altro Carboni, Andrea, sulla sinistra. L’azione si chiude con un corner non sfruttato dal Monza

9′ Pioli costretto ad inserire Giroud dalla panchina al posto di Bennacer per passare ad un 4-4-1 e provare a raddrizzare una gara che rischia di essere compromessa

5′ Cartellino rosso! Ammonito Jovic per sbracciata su Izzo, ma l’arbitro va a rivedere al var e trasforma in rosso. Milan in 10

4′ Va subito all’assalto il Milan ed il primo a concludere è Pulisic dopo un’elaborata manovra negli ultimi 16 metri. L’americano spedisce in curva, ma sono segnali

1′ Li cambia tutti Pioli: escono Chukwueze, Okafor e Adli ed entrano i carichi pesanti Pulisic, Leao e Reijnders. Evidente l’intenzione, ribaltare la partita. Evidente anche l’errore iniziale, aver fatto troppi cambi rispetto alla formazione titolare, seppur in una settimana con il triplo impegno.

53′ Finisce il primo tempo con un Monza clamorosamente spettacolare! La formula con i tre trequartisti funziona, perchè si sacrificano ma soprattutto perchè in velocità hanno tutte le armi per mettere in crisi la statica fase difensiva rossonera. Thiaw disastroso ha colpe in tutti e due i gol, dall’altra parte un Mota che, come sempre, nelle partite in cui si esalta, diventa imprendibile. Dati interessanti: il Monza tiene la palla per il 58% del tempo ma a differenza di altre occasioni, di fronte ad una squadra che comunque concede qualcosa, riesce ad essere estremamente pericoloso quando può prendere la profondità. Dall’altra parte, tante conclusioni per i rossoneri, 20, delle quali 7 nello specchio, ma nonostante tutto non è mai cambiata la sensazione di controllo per i bagaj.

51′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAA!!!! Clamorosa ripartenza dei biancorossi che risalgono il campo a tutta velocità, Colpani brucia Bennacer e Thiaw e mette in mezzo per Mota Carvalho che salta a sua volta Florenzi e recapita alle spalle di Maignan per il doppio vantaggio!

48′ Va in pressione il Milan, per recuperare il punteggio. Ci prova Jovic da centroarea ma Pablo Marì respinge e poi Theo Hernandez alza la ribattutta sopra la traversa!

45′ Otto minuti di recupero, la partita è stata a lungo ferma

45′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Ha segnato il capitano, ha segnato Matteo Pessina! Implacabile dal dischetto! Il Monza passa in vantaggio!

44′ Rigore per il Monza. Mota Carvalho s’incunea in mezzo all’area e viene steso da Thiaw, per l’arbitro non ci sono esitazioni. L’azione l’aveva avviata Djuric andando via allo stesso difensore tedesco che aveva reagito atterrandolo, ma il direttore di gara ha giustamente concesso il vantaggio e successivamente il portoghese è riuscito a prendersi il fischio decisivo

43′ Nonostante i soccorsi, il Monza è costretto a sostituire il portiere, al posto di Di Gregorio entra Sorrentino. Rimane in campo Carboni. La partita ricomincia

37′ Collisione a centro area nel tentativo di uscita alta di Di Gregorio: si schiantano il portiere, Theo Hernandez e Andrea Carboni. Ad avere la peggio i monzesi, che vengono soccorsi dallo staff medico. Partita ferma. Si lamentano i tifosi rossoneri per la potenziale trattenuta a centroarea di Carboni su Theo Hernandez, ma probabilmente il Var derubrica tutto a contatto di gioco

31′ Palo di Djuric! Costruiscono tutto Valentin Carboni e Colpani, poi l’argentino la gira in area dove svetta la torra bosniaca per la girata di testa che sorprende Maignan ma finisce semplicemente con lo scheggiare il palo all’altezza dell’incrocio. Occasionissima per il Monza, che prova a sfruttare i centimetri del centravanti arrivato dal Verona nel mercato invernale

30′ La prima mezz’ora se n’è andata con pochi brividi e tanto controllo da parte delle squadre che prima di tutto vogliono evitare di concedere qualcosa agli avversari

26′ Carboni scalda Maignan. L’argentino in prestito dall’Inter si accentra dalla destra e tenta con un mancino che finisce dritto dritto nelle braccia del portiere.

24′ Provano ad accelerare le squadre. Per il Monza Pessina recupera un bel pallone a metà campo e innesca Djuric ma la trasmissione è imprecisa e l’occasione sfuma. Per il Milan invece si porta in avanti Bennacer palla al piede cercando una triangolazione con Jovic che si chiude con un sinistro dell’algerino lontanissimo dai pali

21′ Quasi per scrollarsi l’umidità di dosso, ci prova Chukwueze con un mancino a giro lento e prevedibile. Non è possibile sorprendere Di Gregorio così

18′ Ritmi decisamente controllati, grazie ad un buon fraseggio del Monza, anche prendendosi qualche rischio pur di tenere il possesso. Partita ferma per un problema a Gabbia, ma niente di serio e si può giocare

10′ Dopo un inizio aggressivo le squadre si stanno prendendo le misure e ritmi stanno calando. Buon possesso per i biancorossi che provano a gestire la pressione milanista senza andare in affanno

5′ Clamoroso spunto di Chukwueze sulla destra, rimpallo che favorisce l’accorrente Hernandez e gran botta mancina che, deviata a centro area, sfila a fil di palone facendo correre un brivido sulla schiena di trequart dell’U-Power Stadium.

3′ Immediata risposta del Monza che guadagna un paio d’angoli consecutivi e mette in difficoltà la retroguardia rossonera sulle palle alte

2′ Ci provano gli ospiti con un calcio da fermo buttato in area e girato di testa da Thiaw verso Di Gregorio, bravo a chiudere in presa di posizione una conclusione comunque debole.

1′ Prima palla per il Milan che con una vittoria sopravanzerebbe la Juventus in seconda posizione e si presenterebbe nelle migliori condizioni al ritorno dello spareggio di Europa League con il Rennes

Le scelte di Palladino e Pioli

Il tecnico biancorosso cambia modulo e passa al 4-2-3-1 utilizzato solamente due volte quest’anno con Verona e Genoa. La batteria di trequarti sarà composta da Colpani, Valentin Carboni e Mota Carvalho, per lavorare dietro a Djuric. Rossoneri con assetto classico, ma con tanti cambi rispetto alla formazione di memoria. Riposano Leao, Giroud e Reijnders, infortunato Calabria, per loro entrano Okafor, Chukwueze, Jovic e Florenzi. Recuperato Thiaw per la difesa.

Le formazioni ufficiali

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V.Carboni, Mota Carvalho; Djuric. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, Maldini, D’Ambrosio, Bondo, Kyriakopoulos. All.: Palladino

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Giroud, Leao, Pulisic, Reijnders, Kjaer, Terracciano, Jimenez, Musah, Simic, Bartesaghi. All.: Pioli

Tutto pronto all’U-Power Stadium per la sfida della domenica sera tra Monza e MIlan