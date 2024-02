Monza-Milan 4-2, Palladino post partita: “Grazie ragazzi! Dedicata a Berlusconi”

È un’impresa, quella del Monza, un’impresa di grande stile marchiata dai gol di Pessina, Mota Carvalho, Bondo e Colombo e impreziosita da un coraggio straordinariamente decisivo. Ovviamente Palladino è euforico nel dopo partita. Perché in una stagione e mezzo sulla panchina del Monza, al debutto assoluto tra i grandi, ha già battuto tutte le grandi d’Italia. Il Milan è l’ultima vittima dei biancorossi, la ciliegina su una torta già dolcissima: «Devo fare i complimenti alla squadra. Avevo detto che serviva una partita perfetta ed è arrivata. Anche di più. Il Milan aveva grandi motivazioni, volevano tornare secondi, ci sono venuti a prendere forte. Ma noi siamo stati fantastici. Ci tengo a fare soprattutto i complimenti agli attaccanti che si sono sacrificati moltissimo e sono stati i primi difensori consentendoci di ottenere questa vittoria meritatissima».

L’impresa più grande

La prima storica con la Juventus, poi quella di San Siro con l’Inter e ora il Milan: «Non so se è la più bella, se è il nostro capolavoro, ma sicuramente è quella che mi da più emozioni. Abbiamo cambiato sistema di gioco e non è mai facile, ma è stato tutto perfetto stasera. Il 4-2-3-1 l’abbiamo provato da mercoledì, studiando il Milan e cercandone le difficoltà. Abbiamo giocato di qualità e siamo stati capaci di affondare il colpo nel momento giusto. Per me è stato davvero un passo in avanti, per consapevolezza e gioco. Sarebbe stato un peccato non vincerla, però mi è piaciuta moltissimo la reazione con un cuore enorme. Sul 2-2 eravamo davvero al limite, volevamo vincere, ma anche il Milan. Mi è piaciuto davvero tantissimo lo spirito della squadra».

Silvio Berlusconi sempre presente

Il pensiero non può che andare a chi ha creato tutto questo: «Dedichiamo la vittoria al presidente Berlusconi, sicuramente stasera sarebbe stato felice di vederci lottare e vincere contro il Milan. La società si merita tutte queste soddisfazioni, perché è un modello. Io un ricordo eccezionale del presidente, ci manca e questa sera mi sarebbe piaciuto vederlo sorridere insieme a noi. In questo anno e mezzo siamo riusciti a battere Juventus, Inter, Milan e Napoli, le tre grandi del calcio italiano ed i campioni d’Italia. È il segnale di una società che fa le cose per bene e che vuole continuare a crescere». Il Monza batte il Milan, segnando nei minuti di recupero del primo e del secondo tempo, segnando quattro gol per la prima volta in Serie A che sono praticamente gli stessi marcati negli ultimi due mesi e andandosi a prendere una vittoria che, dopo il 2-2, sembrava sfumata e che invece è meritatissima.