Monza-Milan 4-2, le pagelle: che partita dei bagaj, tutti promossi!

MONZA-MILAN 4-2 (2-0)

MARCATORI pt 45’ Pessina, 45+6’ Mota Carvalho, st 19’ Giroud, 43’ Pulisic, 45’ Bondo, 45+5’ Colombo

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 6 (43’pt Sorrentino 6); Birindelli 6.5, Izzo 6.5, Pablo Marì 7, A.Carboni 6; Gagliardini 6.5, Pessina 8; Colpani 7 (36’st Pedro Pereira n.g.), V.Carboni 6 (21’st Bondo 7.5), Mota Carvalho 8 (36’st Maldini 6.5); Djuric 6.5 (21’st Colombo 6.5). A disp.: Gori, Donati, Caldirola, Machin, Akpa Akpro, Bettella, Zerbin, D’Ambrosio, Kyriakopoulos. All.: Palladino 8

MILAN (4-2-3-1) Maignan 5.5; Florenzi 5.5 (39’st Musah n.g.), Thiaw 4, Gabbia 5, Hernandez 6; Adli 5.5 (1’st Reijnders 5.5), Bennacer 5 (9’st Giroud 6.5); Chukwueze 5.5 (1’st Pulisic 7.5), Loftus-Cheek 5.5, Okafor 5.5 (1’st Leao 5.5); Jovic 4. A disp.: Sportiello, Mirante, Kjaer, Terracciano, Jimenez, Musah, Simic, Bartesaghi. All.: Pioli 5

ARBITRO Colombo di Como 5.5

Di Gregorio 6 Costretto ad uscire anzitempo ancora una volta per un infortunio traumatico (era successo anche a Frosinone) per i 38 minuti di gioco è sempre preciso, ordinato e soprattutto mai impaurito o impensierito (43’pt Sorrentino 6 Entra al posto di un fenomeno e prende due gol, il primo troppo vicino per essere parato, il secondo troppo angolato)

Birindelli 6.5 Autore del lancio che scatena la corsa di Colpani sul raddoppio, bravo in copertura su Okafor e Leao, utile anche in ripartenza per dare sfogo alla manovra

Izzo 6.5 Le prende quasi tutte, di posizione, di esperienza e soprattutto di cazzimma. Leggermente in ritardo sul gol di Giroud ma non macchia una prestazione straordinariamente efficiente, durante la quale provoca anche l’espulsione di Jovic, proprio come fu contro Di Maria nella prima storica vittoria di sempre in Serie A

Pablo Marì 6.5 Dovrebbero sentirsi tutti protetti come i portieri del Monza con davanti Izzo e Pablo Marì. Jovic non può impensierirlo e viene respinto, Giroud si vede solo per il gol ma non in marcatura diretta. Monumentale

A.Carboni 6 C’è, eccome se c’è. Gioca bene nel primo tempo, cala nella ripresa quando preso di mira da Pulisic, ma complessivamente rimane sufficiente facendo la media tra i due momenti di partita

Gagliardini 6.5 Solidità totale e intelligenza nel capire che oggi non può spingersi in avanti perché serve il suo schermo davanti alla difesa, specialmente con il nuovo modulo

Pessina 8 Capitano, mio capitano. Infallibile dal dischetto, fenomenale in rottura, spaziale in ripartenza. Progetta come un architetto e rifinisce come un’artista

Colpani 7 Semina il panico sulla destra, praticamente costruisce da solo l’azione del raddoppio, in generale sembra molto centrato (36’st Pedro Pereira n.g.)

V.Carboni 6.5 In mezzo al campo gestisce le cose come un veterano (21’st Bondo 7.5 Per una volta non si segnala solamente per l’energia, ma anche per i piedi buoni, in particolare il destro, che rimarrà per sempre impresso nella storia del tiro che ha regalato la prima vittoria dopo 60 anni contro il Milan. Festeggia alla stragrande il rinnovo di contratto fino al 2028)

Mota Carvalho 8 Ciao ciao Milan! Le sue prestazioni sono in crescita ormai da un paio di mesi, quando può puntare la porta nelle sue zone di comfort diventa clamorosamente pericoloso anche a questi livelli. Bello il gol, meglio le giocate (36’st Maldini 6.5 Entra e fa l’assist contro la squadra di famiglia, il terza generazione che fa male alla storia rossonera)

Djuric 6.5 Tiene tantissimi palloni e agevola i trequartisti con il suo lavoro, prende un palo che con il senno di poi suona come un presagio (21’st Colombo 6.5 Da ex di serata, mette la ciliegina sulla torta trovando positività in una prestazione che non sembrava eccezionale)

Palladino 8 Parte con un modulo diverso, studiato in settimana, un 4-2-3-1 con il quale aveva vinto due volte su due in stagione. Oggi però lo scalpo, con tutto il rispetto, è nettamente più glorioso, perché con questa vittoria, in una stagione e mezzo di Serie A, il Monza è riuscito a battere tutte e tre le grandi d’Italia. Si toglie la doppia soddisfazione di segnarne 4 al Milan, vincendo la partita per ben due volte in soli 90 minuti