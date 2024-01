Monza e Brianza: arriva la 13esima edizione del Cross per tutti, si parte a Cesano

Tra una settimana inizia la 13esima edizione del circuito di corse campestri Cross per tutti. La prima prova infatti è in programma domenica 14 gennaio e la organizza l’Atletica Cesano Maderno (responsabile organizzativo Luca Caffù, mail info@atleticacesanomaderno.it).

Il tracciato di 2 km è stato ricavato tra i campi di proprietà della società Bracco tra le vie Marconato e Groane a Cesano Maderno. È il tipico percorso da corsa campestre: interamente sterrato, intervallato da continui dossi e avvallamenti naturali e da curve a gomito. In pratica sono stati scelti tutti gli ingredienti necessari per favorire una gara tecnica e avvincente.

Cross per tutti in Brianza: da Cesano a Brugherio

“Dopo qualche stagione ospitiamo la tappa inaugurale del circuito – spiegano gli organizzatori – La sede operativa è nel campo adiacente il centro sportivo di via Martinelli di proprietà Bracco. Il ritrovo dei concorrenti è alle 8 e, dopo un’ora, verrà data la partenza della prima gara. Inoltre sono disponibili due parcheggi adiacenti il centro sportivo, in via Marconato, con una capienza complessiva di tremila posti auto. Per i servizi verranno montati dei gazebo adibiti a spogliatoi”.

La seconda tappa del Cross per tutti è il 21 gennaio a Canegrate. Altre tre sono programmate in febbraio: il 4 a Lissone, l’11 a Paderno Dugnano, il 18 a Cinisello Balsamo, quella conclusiva il 3 marzo a Brugherio. Le premiazioni finali si svolgeranno venerdì 15 marzo 2024 alle 21 presso Excelsior Cinema & Teatro via San Carlo, a Cesano Maderno.

Cross per tutti in Brianza: chi può partecipare

Il circuito è riservato ad atleti ed atlete delle categorie Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen M/F tesserati per l’anno 2024 alla Fidal o agli enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la stessa Fidal. Possono partecipare i possessori di Runcard che devono presentare un certificato medico di idoneità agonistica per atletica leggera valido in Italia. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro nonché a generici buoni valore.