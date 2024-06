Monza: basket per beneficenza, “a rimbalzo” per ricordare Giorgio Fustinoni

Sta per entrare nel vivo a Monza la terza edizione del torneo 3 vs 3 “Fustinoni vai a rimbalzo” riservato alle categorie youth e senior di pallacanestro. L’appuntamento è dal 21 al 23 giugno al palazzetto della Forti e Liberi in viale Cesare Battisti.

Monza: basket per beneficenza, il programma di “Fustinoni vai a rimbalzo”

Il lieto prologo è previsto alle 20.30 di venerdì con la partita 5 vs 5 che vedrà protagonisti i “Fusti & Friends”. Sabato alle 14 inizierà il torneo dedicato ai più giovani. Alle 18 è prevista la “Canela Cup”, una gara di tiri da tre punti. Alle 20 si svolgeranno le premiazioni.

I senior saranno protagonisti domenica a partire dalle 10. Nel pomeriggio si svolgerà anche per loro la “Canela Cup”. Gran finale alle 17 con le premiazioni.

Monza: basket per beneficenza, chi era Giorgio Fustinoni

L’iniziativa è dedicata a Giorgio Fustinoni, indimenticato insegnante di educazione fisica, allenatore e istruttore di diverse discipline sportive, tra le quali, naturalmente, il basket. A organizzarlo sono i figli Marco e Davide che con la loro mamma Jenny hanno costituito l’associazione “Fustinoni vai a rimbalzo” ETS con la finalità di programmare eventi a favore di persone svantaggiate e fragili. Il nome ricorda una frase scritta sui muri del Frisi dagli alunni del professore. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.