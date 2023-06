Nel fine settimana l’Autodromo Nazionale torna ad ospitare delle gare automobilistiche con la disputa della 12 Ore Hankook per vetture granturismo, una corsa di durata che però è divisa in due parti distinte, pur se collegate fra loro a termini di regolamento.

Monza: anche Rubens Barrichello alla 12 Ore Hankook, il programma del fine settimana

Sabato 10 giugno a mezzogiorno in punto il primo via per la frazione che termina dopo sei ore e mezzo di gara. Si riprende domenica alle 10 e si prosegue fino alle 15 e 30, orario dell’arrivo del vincitore. Una trentina le vetture al via divise fra Ferrari, Mercedes, BMW e altri marchi prestigiosi. Ma a richiamare l’attenzione degli appassionati è soprattutto la notizia che sarà presente, con una Porsche 911 GT3 Cup, il plurivincitore del Gran Premio d’Italia Rubens Barrichello, che torna così a calcare la pista che forse più di tutte lo ha visto protagonista nella sua lunga militanza in Formula 1.

Monza: anche Rubens Barrichello alla 12 Ore Hankook, gare già da venerdì

In gara anche il lesmese David Fumanelli, che da tempo ha intrapreso con successo la strada delle gare a ruote coperte. Oltre alle Gt che monopolizzano l’attenzione, sono previste gare di contorno per la serie italiana delle Mitjet e per la neonata Eurocup-3 con le monoposto Tatuus spinte da un motore Alfa Romeo.

Gare in programma già dal venerdì, con ingresso libero, mentre nei due giorni successivi si paga solo l’eventuale parcheggio dell’auto o della moto. Interessante infine la possibilità per il pubblico, oltre di visitare il paddock, di poter accedere alla griglia quando le vetture della 12 Ore sono schierate in pista poco prima delle due partenze