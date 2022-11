Mondiali di ginnastica: Maggio sesta nel corpo libero

Nei mondiali di artistica di Liverpool tra le atlete ammesse alla finale del corpo libero, a conclusione del programma iridato, era presente Martina Maggio e la ginnasta di Villasanta, con una eccellente prestazione, si è inserita al sesto posto nella prova vinta dalla britannica Jessica Gadirova. La stella di Villasanta, al suo primo Mondiale, ha preso il posto della compagna Alice D’Amato, che in qualifica aveva ottenuto l’ultimo punteggio per la final eight al corpo libero ma poi il ritiro della brasiliana Flavia Saraiva con il punteggio più alto nel concorso di ammissione, ha fatto scalare l’azzurra al ruolo di prima riserva. A quel punto il Dtn Enrico Casella ha optato, con lo staff tecnico azzurro, di effettuare una sostituzione presentando in pedana la Maggio.

Mondiali di ginnastica: “Stagione positiva, obiettivo Parigi 2024”

“È stata un’emozione unica – ha aggiunto l’agente della Polizia di Stato – Gareggiare in una finale al primo mondiale è davvero una bella soddisfazione, al di là di come sia andata. Ringrazio Alice perché è merito suo se ho avuto questa chance. È stata una stagione molto positiva per l’artistica femminile e per me in particolare, ho ancora grandi traguardi da raggiungere, in primis Parigi 2024, e mi impegnerò al massimo per non farmeli sfuggire. Siamo una nazionale molto unita e sono sicura che faremo grandi cose insieme. Quando sono in pedana mi diverto e sto già preparando una nuova coreografia al corpo libero con Rodica Demetrescu per cui non vedo l’ora di eseguirla”.

Mondiali di ginnastica: a Liverpool Maggio e Abbadini

A Liverpool, nel concorso a squadre, l’Italia femminile con Martina Maggio (Gs.Fiamme Oro) si è classificata al quinto posto mentre quella maschile con Yumin Abbadini (gareggia per la Pro Carate ed è campione italiano assoluto) al quarto a un passo dalla clamorosa qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Cercheremo con tutte le nostre forze – hanno commentato i ginnasti azzurri – di centrare questo traguardo tra un anno ai Mondiali di Anversa”.