Meda, dal basket al calcio: Masciadri nuova team manager della Juventus Women

“Raffaella Masciadri è la nuova Juventus Women Team Manager! Nell’accogliere Raffaella e augurandole ogni bene, siamo lieti di annunciare che Elisa Miniati assumerà un nuovo ruolo all’interno della Juventus Women“. Così la Juve Women ha annunciato giovedì sul proprio profilo Twitter il suo ultimo innesto societario: ex cestista, con dei trascorsi importanti, la 41enne Masciadri si prepara a vivere una nuova avventura nel mondo del calcio dopo essersi ritirata dalla pallacanestro nel 2019. Con un’appendice nella fila del Famila Schio e, in ambito agonistico, lo scorso giugno quando a Malaga ha conquistato l’argento con la Nazionale Italiana Over 40 nell’11° edizione degli Europei di Maxibasket.

Meda, dal basket al calcio: l’identikit di “Mascia”

Masciadri lascia Schio dove è stata per lungo tempo, dal 2004, una delle giocatrici più rappresentative del Famila Basket: dieci campionati, otto Coppa Italia, dieci Supercoppa Italiana, una Eurocup.

Ha iniziato a giocare a basket all’età di 12 anni, dapprima a Lissone quindi con la Sireg di Alzate Brianza per poi passare alla Comense e successivamente al Famila Schio. Il suo palmares è ricco di trofei e di medaglie conquistati con la maglia nerostellata lariana, con il Famila e con la Nazionale femminile italiana (complessivamente 203 presenze in azzurro). Solo in tema di scudetti, ne ha collezionati quindici in campionati di serie A1, quindi due nella categoria cadette, uno da juniores vinto con il Cit Varese Basket, uno nella categoria ragazze. A questo elenco vanno aggiunte dieci edizioni della Coppa Italia e tredici Supercoppe, un’Eurocup, tre medaglie con la maglia azzurra (1 argento e 1 oro nei Giochi del Mediterraneo, 1 argento alle Universiadi) e due stagioni oltreoceano in WNBA con le Los Angeles Sparks. La bacheca della Masciadri farebbe invidia a intere società. Raffaella è nata a Como ma ha sempre vissuto a Meda dove ha studiato, dalle elementari alle medie, e dove tuttora vivono i genitori (suo papà Luigi è stato membro della Polizia locale). L’amministrazione comunale di Meda due anni fa l’ha insignita della cittadinanza onoraria. Raffaella è presidente della Commissione atleti Coni e membro della Commissione CIO femminile.