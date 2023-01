Lo (strano) sondaggio social di Scuderia Ferrari sul circuito preferito: Imola e Monza?

“Monza in the only correct answer“: il circuito brianzolo pare vincere a mani basse il sondaggio social proposto da Scuderia Ferrari a proposito del preferito tra Monza e Imola. Un tweet abbastanza tranchant quello proposto dal Cavallino “The battle of our home races (con tanto di tricolore) 𝙄𝙢𝙤𝙡𝙖 𝙤𝙧 𝙈𝙤𝙣𝙯𝙖… Which track is your favourite, #Tifosi?“.

The battle of our home races 🇮🇹



𝙄𝙢𝙤𝙡𝙖 𝙤𝙧 𝙈𝙤𝙣𝙯𝙖… Which track is your favourite, #Tifosi? pic.twitter.com/eEmoOgTIKY — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 14, 2023

Il sondaggio della Scuderia Ferrari: netto predominio di Monza

Il “derby” stato proposto il 14 gennaio, e ha raccolto finora centinaia di commenti/risposte. La Scuderia non ha al momento dato numeri ma “ad occhio” c’è un netto predominio di Monza anche (e soprattutto) con il contributo di numerosi tifosi stranieri.