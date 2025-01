Lissone, la squadra della Gal pronta per l’A1 di ginnastica artistica

La società Gal Lissone ha sciolto le riserve su formazione e obiettivi per il Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica che inizia nei giorni 7 e 8 febbraio con la prima prova a Montichiari. La squadra lissonese è composta da: Alexia Angelini, Elisa Bandini, Anna Bersani (categoria senior); Sofia Chiumello, Lara Clerici, Aurora Marziani, Sibilla Zanoni (junior) e dal prestito straniero Madita Mayr (Germania). Ad accompagnare le ginnaste in pedana saranno gli allenatori Alberto Tolomini e Stefania Russo.

Lissone, la squadra della Gal pronta per l’A1: il presidente Brenna

La valdostana Sofia Chiumello

“Per questo campionato la nostra società punta ad affrontare le gare con entusiasmo, grinta e determinazione con l’obiettivo di mantenere la massima serie – spiega il presidente Christian Brenna – Dopo Montichiari le altre gare verranno disputate ad Ancona il 7 e l’8 marzo e infine a Desio nei giorni 22 e 23 marzo. La formazione Gal include ginnaste di esperienza a nuove leve pronte a dare il proprio contributo aiutate dal prestito straniero, la talentuosa tedesca Madita Mayr che abbiamo apprezzato nel Campionato europeo junior svoltosi a Rimini lo scorso maggio nel quale la giovanissima ginnasta di Stoccarda, dove è nata nel luglio 2010, si è classificata al settimo posto nell’All-around, mentre nelle prove finali, sui singoli attrezzi, ha ottenuto il quarto posto al volteggio e ha vinto l’argento sulla trave”.

Lissone, la squadra della Gal pronta per l’A1: dopo la Gold 2024

L’intelaiatura della squadra che affronta il campionato di Serie A1 è composto da ginnaste che hanno partecipato alla finale nazionale Gold 2024. “È sicuramente un primato per la Gal ed è motivo di grande soddisfazione l’aver promosso a titolari a fianco del terzetto Angelini, Bandini, Bersani che hanno fatto da apripista alla crescita del settore femminile, atlete scese in pedana nella finale Gold massima competizione delle categorie junior e senior, nel quale hanno ottenuto importanti piazzamenti con esercizi di alto livello e soprattutto ben figurando tra le migliori ginnaste italiane. In questo gruppo abbiamo inserito Sofia Chiumello della Ginnastica Olimpia Aosta anch’essa apprezzata a Fermo nelle finali del Campionato Gold.”