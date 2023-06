L’AutoCogliati MMT di Merate trionfa nella sessantunesima edizione della Monza-Resegone

È stata l’AutoCogliati MMT di Merate ad aggiudicarsi col tempo di 3h25’34” la 61esima edizione della Monza-Resegone-Memorial Aldo Mantovani, organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi e dal Monza Marathon Team. Il terzetto ha preceduto la squadra favorita della vigilia, la Polisportiva Moving Fit Therapy Lissone, giunta al traguardo in 3h34’02”. I lissonesi, in verità, avevano staccato di quattro minuti gli avversari sulla parte pianeggiante ma si sono lasciati superare nel tratto in salita e hanno via via ceduto terreno. Terza classificata la squadra dell’Osa Valmadrera Go Market, giunta sul Resegone in 3h39’33”.

Monza-Resegone: al via centocinquantacinque formazioni

Al via all’ombra dell’Arengario di Monza -salutate, tra gli altri dal vicesindaco di Monza Egidio Longoni, dall’assessore allo sport Viviana Guidetti e dal sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi-, si sono presentate centoquarantacinque delle centocinquantacinque formazioni iscritte. Centoventitré si sono classificate, sedici sono arrivate fuori tempo massimo e sedici si sono ritirate lungo il percorso. «La gara è andata nel migliore dei modi -commenta il presidente della Sam Enrico Dell’Orto-: non ci sono stati problemi di alcun genere e come sempre siamo stati salutati da un bagno di folla sia a Monza sia nei paesi che abbiamo attraversato, molti dei quali, per l’occasione, hanno organizzato una Notte Bianca. Dal punto di vista tecnico, abbiamo notato buone prestazioni sul tratto pianeggiante e qualche cedimento in salita. Va detto anche che solo cinquantadue squadre hanno fatto segnare un tempo inferiore alle cinque ore. Tutte le altre hanno corso per restare dentro il limite massimo delle sei ore». Insomma, il record assoluto della competizione di 2h55’01” fatto segnare nel 2015 dalla Me.Pa Assicurazioni Monza sembra lontano.

Monza-Resegone: la DF Sport Specialist Uragani Rosa di Barzanò prima tra le donne

In campo femminile hanno trionfato le ragazze della DF Sport Specialist Uragani Rosa di Barzanò in 3h53’11”, risultata sesta squadra della classifica assoluta. Dietro di loro il Centro Medico Besana di Albiate in 4h24’12” (ventiquattresima assoluta) e le Runners Women di Bergamo in 4h51’34”. La prima squadra mista è risultata la formazione dei Marciacaratesi di Carate Brianza in 4h00 14”, settima squadra assoluta. Si è classificata al ventottesimo posto la squadra della Società Alpinisti Monzesi che contava due uomini e una donna. Trentunesima la squadra “Chi me l’ha fatto fare” di Nerviano che contava due donne e un uomo, che ha tagliato il traguardo in 4h38’51”.

Monza-Resegone: le premiazioni sono in programma venerdì 23 giugno

La Monza-Resegone è spesso una questione di famiglia. Molte le squadre formate da parenti. Come la Collina di Usmate che schierava mamma Barbara Vespera e i due figli Gioele e Luca Passoni, fermatasi, però, anzitempo. In gara anche Massimo Lavelli, ottavo in classifica con la Sport and Fitness di Brescia, figlio di quel Rino Lavelli che conta nel suo palmares quindici partecipazioni alla Monza-Resegone e otto vittorie, di cui sette consecutive. Lavelli senior è anche uno dei concorrenti ritratto nel logo della manifestazione insieme ai suoi compagni di avventura Colombo e Galizzi, quest’ultimo recentemente venuto a mancare. Le premiazioni di tutti i concorrenti si svolgeranno venerdì 23 giugno alle 21 all’oratorio di Sant’Ambrogio a Monza.