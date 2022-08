La lissonese Camilla Crippa selezionata nella squadra regionale di skiroll

Franco Zecchini, presidente regionale del comitato Alpi Centrali della Fisi, ha dato il via alla squadra regionale di skiroll. Nel gruppo composto da cinque giovani atleti (tre femmine e due maschi), è stata selezionata anche Camilla Crippa della Polisportiva Team Brianza Lissone. «Per la nostra società si tratta di un riconoscimento prestigioso -commenta Carlo Salvioni, presidente della Polisportiva-, che premia la determinazione di numerose persone sempre disponibili ad aiutare i giovani a praticare lo skiroll, disciplina propedeutica per lo sci di fondo. I traguardi conquistati da Camilla Crippa, atleta nata nel 2005, che studia al liceo scientifico Badoni di Lecco, pur in un breve periodo, sono emblematici. Ma in questo momento meritano l’applauso di tutti gli sportivi per i traguardi raggiunti Valeria Pagani, Angelica Mariani, Gabriele e Alessandro Biella, le gemelline Sofia e Arianna Forzatti di Monza che da alcuni anni sono con noi, quindi Carlo Mariani, senza dimenticare i numerosi atleti Seniores».

Skiroll: la composizione della squadra regionale



La squadra regionale di skiroll è composta da Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza Lissone) e da Flavia Epis (Ubi Banca Goggi Bergamo), entrambe categoria Under 18; Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) e Stefano Epis (Ubi Banca Goggi Bergamo), categoria Under 16; Aksel Artusi (Sci Club Livigno), categoria Under 20. Responsabile del gruppo è Marco Ripamonti, già inserito nello staff della nazionale italiana. «I giovani verranno seguiti dagli allenatori Simone Ripamonti, già presente nello staff tecnico del “Progetto Giovani” del comitato provinciale della Fisi Milano, e dal bergamasco Federico Scanzi -conclude Carlo Salvioni-. È un provvedimento importante, che applica le direttive del direttore agonistico dello skiroll Michel Rainer».

Skiroll: il calendario degli appuntamenti agonistici



Presentazione ufficiale e primo impegno agonistico degli atleti saranno i campionati italiani in piano in programma a Maranello il 17 e 18 settembre. Gli altri appuntamenti della squadra sono, nell’ordine: i campionati italiani sprint il 24 e 25 settembre a Resia, il trofeo “Sportful” di Feltre il 2 ottobre ed i campionati italiani in salita in tecnica classica a Trento l’8 e 9 ottobre. Per questo primo anno, gli obiettivi principali sono dare visibilità alle Alpi Centrali in campo nazionale, iniziare a creare una squadra di skiroll che possa partecipare al circuito italiano di Coppa Italia e ai campionati italiani, creare un gruppo che possa fare da catalizzatore per nuovi atleti, cercando di portarne il più possibile in nazionale e, infine, collaborare con la squadra di sci di fondo nelle fasi di test e allenamenti comuni.