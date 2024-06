La Corsa in montagna dei Camosci richiama atleti da tutta la Lombardia

Si è disputata, domenica 2 giugno, la 53.a Edizione della “Corsa in Montagna”, gara competitiva a coppie organizzata dal Gruppo Camosci di Seregno sul percorso di km 10,400 con partenza ed arrivo all’Alpe del Viceré (mt. 955) e con passaggi alla Capanna Mara (mt 1140) e al Monte Bolettone (mt 1317) dove è posto il Gran premio della Montagna. Al via della gara si sono presentate le 54 coppie iscritte di cui: 7 femminili, 21 miste e 26 maschili, in rappresentanza di Società provenienti da tutta la Lombardia e persino dalla provincia di Verbania.

La Corsa in montagna maschile

In campo maschile ha vinto la coppia lecchese Malugani Giovanni – Lizzoli Luca (Centro Lizzoli Premana) col tempo finale di 50’30”6. Al secondo posto i comaschi Guglielmetti Luca – Colombo Stefano (Pro Sport Runnig / Tana dei Lupi) con il crono di 52’18”4. Al terzo posto i canturini Sacchetto Simone – Tamborini Jonathan (Sunriserville Athletics /BTF 92 Cantù) in 54’47”1. Al quarto posto si sono posizionati i monzesi Barresi Brian – Perego Lorenzo (CAI Bernareggio / Runcard) col tempo finale 55’44”7.

La Corsa in montagna femminile

In campo femminile vittoria per le lecchesi Benedetti Deborah – Invernizzi Aurora (Team Pasturo). Le giovani atlete della valsassina hanno fermato il cronometro a 59’48”3. Al secondo posto si sono classificate Gaffuri Letizia – Schivalocchi Lorena (Gomarket ASD Molteno), le vincitrici dell’edizione del 2023 , col tempo di 70’47”0 e al terzo Fazzini Simona – Locatelli Angela (AS Premana) 70’55”0.

La Corsa in montagna mista

Tra le coppie miste vittoria per Chiara Fumagalli – Davide Brambilla (I Bocia di Verano Brianza) con il tempo finale di 61’43”7. Ennesima vittoria per la coppia di podisti veranesi già protagonisti nelle precedenti edizioni. Hanno concluso la gara al secondo posto Laura Zugnoni – Dell’Oro Mario (SEC Civate) col tempo finale di 63’04”2 seguite da Jessica Remondini – Antonio Remondini (CUS Bergamo) in 66’14”0. Nella speciale classifica per Società (somma dei tre migliori tempi) vittoria per i lecchesi del Centro Lizzoli di Premana che ha preceduto Gomarket ASD Molteno. Terzo posto per il Gruppo Camosci di Seregno. Ai vincitori del Gran Premio della Montagna (migliori tempi maschili, femminili e miste al passaggio alla Capanna Mara) sono state assegnate opere dell’artista Elisabetta Visentini che ha ricordato il fratello Alessandro (detto Visa), giovane alpinista caduto sul Sasso di Remenno durante una lezione di arrampicata.