Jiu Jitsu: Sara Ghaffari Far è vicecampionessa mondiale nella specialità Nogi

Finale di anno solare da incorniciare per l’Accademia Kama di Seregno. Sara Ghaffari Far, probabilmente la portacolori di punta della società, ha infatti conquistato il secondo posto nel campionato mondiale di Jiu Jitsu Nogi, disciplina che non prevede l’utilizzo da parte degli atleti del kimono, che offre maggiori possibilità di presa, ma semplicemente di un abbigliamento sportivo.

Jiu Jitsu Nogi: due vittorie ed una sconfitta di misura negli Stati Uniti

Sara Ghaffari Far con la medaglia d’argento mondiale

La concorrente brianzola, allenata abitualmente da Dino Fuoco ed Alberto Alamia, a Las Vegas, negli Stati Uniti, ha vinto i primi due incontri che l’hanno vista protagonista ed ha poi ceduto di misura nella finale, che metteva in palio il titolo iridato.

Jiu Jitsu Nogi: il coronamento di un’ottima stagione

Ghaffari Far ha così coronato nel migliore dei modi un percorso molto importante, che nei mesi precedenti era stato caratterizzato dai successi nei campionati italiani Gi e Nogi (nella sua categoria ed a livello assoluto, senza limiti di peso) ed in quello europeo di categoria (con a corollario la medaglia di bronzo assoluta).