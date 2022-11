Il Triathlon Team Brianza si aggiudica la Coppa Lombardia Age Group 2022

Prestigiosa vittoria della Polisportiva Team Brianza: la sezione triathlon ha conquistato il primo posto nella Coppa Lombardia Age Group, edizione 2022. Al termine di sette gare disputate in altrettante località della regione, la squadra presieduta da Valter Mariani ha conquistato il gradino più alto del podio, raccogliendo, grazie ai risultati di un formidabile gruppo di atleti, ben 3.838 punti, seguita dal Venus Triathlon (Academy fondata a Bresca nel 2014) con 2.069 punti e dalla Canottieri Salò con 1.732 punti. Fuori dal podio hanno concluso la Coppa Lombardia, nell’ordine, il Raschiani Triathlon di Cura Carpignano, nel pavese, e il Cus Pro Patria Milano. Seguono nella top-ten della Coppa, al sesto posto la Feralpi Triathlon, al settimo il Valxer Triathlon Team, all’ottavo il Triathlon Crema, al nono la DDS Triathlon Milano e per chiudere, al decimo posto, il Rho Triathlon Club.

«È stato -commenta Maurizio Mariani, presidente della Polisportiva- un circuito di Coppa Lombardia molto intenso e partecipato dagli atleti lombardi, come traspare dalla classifica generale, che elenca i risultati ottenuti da 102 squadre. Il primo posto è certamente motivo di gioia per il nostro movimento ed i complimenti spettano di diritto agli atleti, ai tecnici per il loro impegno».

Triathlon Team Brianza: una storia di successi

La società è stata costituita nel 1984 da Silvano Cazzaniga, Giovanni Mariani e Stefano Paltrinieri, appassionati di sport invernali, come Triathlon Lissone. Inizialmente la società si era associata con la Ginnastica Monzese Forti e Liberi e già dai primi anni spiccano i risultati di Paolo Pozzi, uno dei precursori del triathlon, seguito da un folto gruppo di sportivi, molti dei quali accreditati dai risultati ottenuti in prove del “Criterium della Brianza”, circuito di sci di fondo. Nel 1992 con l’allora segretario Maurizio Mariani (oggi è il presidente della Polisportiva che coordina i settori sci di fondo e skiroll, atletica leggera, triathlon) assume il nome di Triathlon Team Brianza. Nel 2006 è nata la sezione giovanile.