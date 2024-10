Il ritorno di Rubens Barrichello a Monza per l’ultima tappa del GT Open

Sarà un altro fine settimana all’insegna delle gare internazionali quello che ci attende da venerdì 18 ottobre fino a domenica 20 in autodromo a Monza. Anche quest’anno gli organizzatori spagnoli del GT Open hanno inserito Monza nel loro calendario, impreziosendo la stagione 2024 dei loro vari campionati con la tappa conclusiva proprio al nostro impianto.

Una corsa, quella che vede all’opera appunto le supersportive del Gt Open, che si disputa sull’inedita distanza di 500 chilometri e che si prospetta carica di attesa con due equipaggi a pari punti (100) giocarsi il titolo: i due piloti dell’Audi R8 del team Eastalent Racing, il tedesco Christopher Haase e l’austriaco Simon Reicher, e il nostro Alessio Deledda che corre sulla Lamborghini Huracan del team bergamasco Oregon in coppia con il sudafricano Jordan Pepper. Oltre a questi tre ci sono altri quattro piloti che matematicamente possono anch’essi aspirare al titolo.

A Monza Rubens Barrichello, in gara anche il figlio Fernando (EuroFormula Open)

Molti gli italiani attesi a Monza, ma a impreziosire l’evento va segnalata la presenza nella squadra del Barone Rampante, il sodalizio gestito dalla storica famiglia veneziana dei Cipriani, del brasiliano Rubens Barrichello. Il tre volte vincitore del Gran Premio d’Italia torna così a Monza dove, soprattutto con la Ferrari, ha vissuto grandi giornate. Ma la sua presenza è legata in prima battuta a quella del figlio Fernando che sarà fra i protagonisti nell’EuroFormula Open, la serie che si disputa con monoposto di Formula 3 di qualche anno fa. Tre le gare, due sabato e una domenica mattina, per questa decina di giovani piloti, mentre altrettanto interessanti si prospettano le gare riservate a due monomarca a ruote coperte targate Renault.

GT Open e non solo in autodromo a Monza: ingresso gratuito

L’Alpine Elf con le potenti A110 e la Clio Cup Europe dove il favorito è il nostro Gabriele Torelli, già sicuro del titolo, ma che potrebbe vedere fra i migliori il caratese Ludovico Longoni. Per queste categorie una corsa al sabato e una la domenica, così come previsto anche per la ventina di iscritti alla GT Cup Europe, sorta di sorella minore del GT Open la quale, dopo i due turni di qualifica al sabato, scatterà domenica a mezzogiorno in punto per un massimo di tre ore nel caso non sia stata ancora coperta la distanza prevista. L’ingresso è gratuito nel caso si entri in autodromo a piedi, mentre il costo per il parcheggio della singola autovettura è di 15 euro.