Il parco “Nicholas Green” di Giussano ospiterà “Sport al Parco 2022”

Un pomeriggio interamente dedicato al mondo dello sport, con campi prova in cui cimentarsi in nuove discipline, esibizioni di atleti e stand informativi, dove raccogliere ogni informazione, confrontandosi con allenatori ed educatori. Format collaudato e location che torna ad essere quella tradizionale per l’edizione di quest’anno di “Sport al Parco”, l’appuntamento dedicato allo sport del territorio, promosso dall’amministrazione comunale di Giussano, in programma sabato 10 settembre, dalle 15 alle 18.30, nell’area del parco “Nicholas Green” di via martiri della libertà.

“Sport al Parco 2022”: l’intervento dell’assessore Sara Citterio



«“Sport al Parco” -spiega l’assessore allo sport Sara Citterio- rappresenta un appuntamento ormai tradizionale per la nostra città, con esibizioni, dimostrazioni e presentazioni dei corsi di associazioni e società sportive, che si impegnano nella promozione dell’attività sportiva. Sarà innanzitutto un pomeriggio di festa, con la partecipazione di centinaia di atleti e con numerosissime famiglie che, come da tradizione, coglieranno questa occasione per scoprire nuove discipline e per avvicinarsi alle tante realtà sportive che da sempre popolano le nostre palestre e gli spazi chiusi ed aperti della città. Un incontro che valorizza le eccellenze sportive di Giussano e le mette in stretta relazione con il territorio».

“Sport al Parco 2022”: tante le attività in programma



Proprio la vivacità dell’offerta sportiva del territorio caratterizzerà “Sport al Parco”: previste, tra le altre, esibizioni (e possibilità di provare i relativi sport) di danza, karate, volley, arti marziali, basket, ciclismo, tennis, atletica e skating. Le società saranno presenti con stand informativi e materiale esplicativo, anche per favorire l’iter di preiscrizioni. Solo in caso di maltempo, la manifestazione sarà rimandata (stessi orari e stessa location) a sabato 17 settembre.