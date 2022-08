Il Monza atteso dal debutto ufficiale in Coppa Italia contro l’ostico Frosinone

Sarà il Frosinone il primo avversario del Monza nella stagione del debutto in serie A. E sarà in Coppa Italia l’esordio ufficiale della squadra di Stroppa. Domenica 7 agosto, alle 21.15, all’U-Power Stadium, in diretta su Italia1 e con live testuale sul nostro sito, i biancorossi affronteranno una formazione che, fino all’anno scorso, era una delle dirette avversarie per le zone alte della classifica e che chiede lo stesso anche alla nuova stagione. L’undici di Grosso, infatti, è reduce da un discreto campionato di serie B, ma soprattutto da un ottimo mercato estivo. Sino ad oggi ha inserito Turati in porta e Lucioni al centro di una difesa di livello che vantava già Zampano, Szyminski e Cotali, ha mantenuto il centrocampo di livello formato da Boloca, Rohden e Lulic e si è rifatta il look in attacco, aggiungendo al positivo Garritano, la sorpresa del campionato di Serie C Luca Moro (21 reti in 28 partite con il Catania) arrivato in prestito da Sassuolo ed il fantasioso Giuseppe Caso dal Cosenza. Per quanto riguarda il Monza, è difficile ipotizzare una formazione titolare, un po’ perché la squadra è cambiata parecchio, un po’ perché in questa fase di stagione non si può conoscere l’effettiva forma dei calciatori a disposizione. Ad esempio, Sensi e Pessina sono stati vittime di piccoli fastidi fisici e rischiano di saltare la Coppa Italia per concentrarsi sul debutto in A della settimana prossima. Di sicuro i più positivi del precampionato sono stati Colpani, autore di buone giocate e diverse reti, Ciurria, Birindelli, Valoti e nelle ultime uscite anche Antov, papabile sul centrodestra difensivo in attesa dell’inserimento di Marlon. La gara con il Frosinone di fatto sarà l’ultimo test in vista della prima giornata di campionato. Sabato 13 il Monza incontrerà il Torino in una gara che riserverà al pubblico una grandissima novità. Per l’occasione riapriranno infatti i distinti.

Monza: con il Frosione riaprono i distinti dell’U-Power Stadium



In appena 50 giorni, infatti, gli spalti sono stati completamente messi a nuovo e saranno resi agibili grazie ad un team impegnato notte e giorno che ha già raggiunto un totale complessivo di 20mila ore di lavoro. Ci sono state giornate che hanno visto in contemporanea, oltre all’impiego quotidiano di oltre 80 addetti, l’utilizzo di 6 autoceste e 3 autogrù finalizzate anche all’adeguamento dell’impianto di illuminazione ai criteri della serie A, con oltre 1650 lux. Aperti anche gli abbonamenti per il settore, con prezzi che vanno da 200 ai 700 euro. Dall’8 agosto vendita libera sul circuito Vivaticket.