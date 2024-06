I tre seregnesi campioni di Light Boxe: pass per gli Italiani

I pugili Simona Foletti, Angelo Guicciardi e Francesco Barnaba della Us Lombarda Seregno, che svolge la propria attività nella palestra intitolata all’olimpionico Ernesto Formenti sotto la guida del maestro Antonio Leva, hanno conquistato il titolo regionale e il pass di accesso ai Campionati italiani light boxe.

I tre seregnesi campioni di Light Boxe: cos’è

«La light boxe è una disciplina sportiva a contatto leggero nella quale il pugile più tecnico viene premiato – spiega il maestro Leva – I nostri pugili, che gareggiano in diverse categorie in base all’età e al loro peso, hanno vinto il titolo nelle selezioni svoltesi dapprima nella palestra MGM-Main Games Milano e poi nella palestra Boxing Team Gladiator di Vanzago».

I tre seregnesi campioni di Light Boxe: l’educatrice, il muratore, l’avvocato

Dopo una lunga selezione la prima atleta finalista è stata Simona Follino, 42 anni educatrice in un centro per ragazzi fragili che, per l’ennesima volta, ha conquistato il titolo vincendo tutti gli incontri.

«I campionati regionali sono per me una gran festa e questa volta sono contenta di portare la medaglia d’oro nella mia nuova casa. Un grazie va al maestro Leva che ci guida con grande professionalità», ha detto.

Il secondo a confermarsi è stato Angelo Gucciardi, 60 anni muratore, un uomo che entrato per gioco in palestra anni fa è diventato un riferimento ed un esempio per tutti i ragazzi, allenandosi al fianco di Leva. «Sono contento di aver vinto un titolo che da sempre sento mio – spiega – Ho avuto il piacere di conquistarlo già altre volte e confermarmi mi rende orgoglioso».

Il terzo pugile che ha conquistato il titolo ed il pass per gli italiani è l’avvocato Francesco Barnaba, 37 anni, seregnese molto motivato e tecnico che con una lunga serie di vittorie ha spodestato tutti gli sfidanti della sua categoria. «Sono felice di aver vinto il torneo regionale poiché mi sono impegnato per raggiungere questo obiettivo e per ripagare anche la disponibilità del maestro Leva», ha commentato.

I tre seregnesi campioni di Light Boxe: Italiani a Fermo in luglio

Ora i tre pugili amatoriali stanno completando la preparazione per gli italiani in programma a Fermo nella prima settimana di luglio.