Gp Australia 2024: nelle libere Leclerc davanti, poi Verstappen e Sainz

Dopo una settimana di pausa il Mondiale 2024 di Formula 1 arriva in Australia. Tra la notte e il primo mattino italiani di venerdì 22 marzo le venti monoposto inaugurano il weekend di gare scendendo in pista a Melbourne, sul Circuito di Albert Park, in uno skyline completamente diverso da quello desertico che ha caratterizzato le prime due gare d’esordio del Mondiale 2024. Le prime due sessioni di prove in pista vedono rispettivamente Lando Norris e Charles Leclerc autori del giro più veloce, con una prestazione di Red Bull da decifrare e la garanzia che ci si troverà davanti ad una lotta molto ravvicinata.

Gp Australia 2024: Sainz in pista dopo l’intervento

In pista a Melbourne anche Carlos Sainz dopo l’operazione di appendicite che lo aveva costretto a rinunciare alla tappa saudita del mondiale in favore del giovane Oliver Bearman. Dopo aver corso FP1 ed FP2, con problemi gastrointestinali e febbre che lo tormentavano sin dal suo arrivo a Jeddah, la diagnosi di appendicite aveva costretto lo spagnolo a disertare in favore del britannico, già impegnato nel programma del fine settimana della Formula 2, poi autore di un dignitosissimo settimo posto al suo esordio con la Rossa. Nonostante la fatica iniziale nelle FP1 a tenere il passo con il compagno di squadra Leclerc, Sainz è riuscito a migliorare notevolmente le proprie prestazioni (passando dall’ottava alla seconda posizione) e dovrebbe quindi riuscire a portare a termine gli eventi della categoria del weekend australiano (con la garanzia che comunque anche Bearman si trova sullo stesso tracciato, impegnato nel campionato propedeutico che come la Formula 3 correrà a Melbourne nel corso del finesettimana).

Gp Australia 2024: prove libere – infografica Sara Colombo

Gp Australia 2024: nuovo weekend di indagini

Per quanto riguarda gli scandali e i processi che quest’anno più di tutti stanno sembrando caratterizzare la stagione di Formula 1, se da una parte è arrivata la sentenza nei confronti del Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, scagionato da tutte le accuse che lo volevano fautore della cancellazione di una penalità a Fernando Alonso nel GP d’Arabia Saudita 2023 e ostruzionista dell’omologazione del tracciato del GP di Las Vegas, dall’altro spuntano due nuove cause ai danni di FIA. Susie Wolff, direttrice della F1 Academy ha infatti sporto denuncia per le accuse dello scorso dicembre che, per via della relazione professionale con il marito Toto, la volevano coinvolta in un conflitto di interessi con passaggio di informazioni riservate, mentre Felipe Massa, ex pilota Ferrari, è tornato all’attacco facendo causa alla Federazione per il crash gate di Singapore 2008, mondiale perso dal brasiliano poi nel caos di Interlagos, in favore di Lewis Hamilton.

Gp Australia 2024: Fp1

In pista nel frattempo la lotta è serrata, con la prima sessione di prove libere, corse alle 2 di notte ora italiana, che si conclude con le prime otto vetture racchiuse in 122 millesimi. A guidare la classifica è la McLaren di Lando Norris, con un tempo di 1.18.564s. Alle sue spalle, per 18 millesimi, c’è la Red Bull numero 1 di quello che sembra essere un umano Max Verstappen, seguito da George Russell (a +0.033) e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Ottavo e nono Sainz e Hamilton, il primo che, al suo ritorno in pista dopo l’operazione, gira soltanto ad un decimo dal compagno di squadra, il secondo alle prese con un weekend difficile. Ad iniziare con il piede sbagliato il weekend australiano sono stati in diversi: dallo stesso Verstappen autore di un’escursione fuori pista che lo ha portato a danneggiare il fondo della propria vettura, a Fernando Alonso anch’egli che, con il fondo danneggiato, è stato costretto a saltare l’ultima parte di sessione, ad Alex Albon, per il quale incidente tra Curva 7 e 8 la sessione è stata temporaneamente sospesa da una bandiera Rossa.

Gp Australia 2024: Fp2

Con la Red Bull di Verstappen e la Williams di Albon ferme ai box “sotto i ferri” alle 6 italiane prende il via la seconda sessione di prove libere che incorona Charles Leclerc più veloce in pista, in costante prima posizione per tutta la sessione. Se per Ferrari, già dal primo giro in Australia si prospetta un weekend molto positivo, con una monoposto, in generale più carica rispetto a Red Bull, che risponde bene alle caratteristiche del tracciato, le preoccupazioni vengono destate sia dal Campione del Mondo olandese del team austriaco, che riesce a scendere in pista solo a metà sessione (che secondo davanti a Sainz non tenta mai un colpo per strappare il tempo a Leclerc), sia dalla Williams numero 23 di Alex Albon. Non disponendo in loco di un terzo telaio i meccanici della Williams saranno costretti a riparare la monoposto con i ricambi a disposizione: è una situazione non semplice per il pilota anglo-tailandese che rischia di non prendere parte al weekend australiano (durante il quale festeggerà il compleanno). Anche per Hamilton continuano le difficoltà, alle prese con una vettura che non lo soddisfa a causa di cambiamenti di assetto definiti “sbagliati” da Mercedes e sui quali la scuderia dovrà lavorare prima delle FP3.

Gp Australia 2024: il programma delle qualifiche

In fotocopia alla giornata di venerdì, sabato 23 marzo il semaforo verde per l’ultima sessione di prove si accenderà alle 2.30 della notte italiana, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 6.