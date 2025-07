Un nuovo riconoscimento sportivo porta in alto il nome di Giussano. Ferdinando Cascella, 55 anni, residente in città, e la sua partner di ballo Fulvia Pessina, 62 anni, di Cusano Milanino, sono saliti sul secondo gradino del podio ai campionati italiani di ballo da sala, diventando vicecampioni nazionali per il 2025 nella categoria B2 Senior III (55-60 anni). La competizione si è svolta domenica 29 giugno a Casale Monferrato. Dopo aver superato due eliminatorie -con un totale iniziale di 18 coppie in gara-, Cascella e Pessina si sono distinti nella semifinale a 12 e nella finale a 6, ottenendo non solo l’argento ma anche il passaggio alla classe B1. Un traguardo importante, raggiunto in appena due anni di attività.

Ballo da sala: un’intesa nata alla scuola Danza Libre di Cinisello Balsamo

Fulvia Pessina e Ferdinando Cascella, sorridenti dopo la loro performance

«Siamo partiti dalla classe più bassa, quella dei principianti. Lo scorso anno avevamo già ottenuto un buon quarto posto ai nazionali, ma arrivare secondi oggi è un’emozione che ci ripaga di tutti gli sforzi», racconta Cascella. «Se non fosse stato per un colpo di tosse che mi ha bloccato la schiena durante la gara, forse avremmo vinto. Ho ballato con il mal di schiena, ma siamo riusciti comunque a conquistare il secondo posto. L’emozione è stata tantissima». Entrambi atleti della scuola Danza Libre Asd di Cinisello Balsamo, allenati dai maestri pluricampioni Stefania Colosimo e Mario Maccallini, i due ballerini si sono conosciuti proprio in sala, condividendo da subito la forte passione per la disciplina. «Non siamo una coppia nella vita, ma ci accomuna l’amore per il ballo da sala. È questa la spinta che ci fa crescere», spiega ancora Cascella. Un percorso iniziato senza basi tecniche, con la consapevolezza delle difficoltà: «Le sfide più grandi sono state proprio quelle tecniche. Nessuno dei due aveva una preparazione professionale, ognuno portava i propri difetti. Imparare sei balli da zero in poco tempo è stato impegnativo, ma l’entusiasmo, l’emozione e la voglia di migliorarci ci hanno permesso di superarli».

Ballo da sala: il sogno è esibirsi a Blackpool

Ora, per la nuova coppia vicecampione si aprono le porte della classe B1, ma l’obiettivo è chiaro: «Vogliamo arrivare in classe A, il massimo livello, e puntiamo a esibirci a Blackpool, in Inghilterra, che è il punto d’arrivo per ogni appassionato di danza. A settembre inizieremo a prepararci con i balli internazionali standard e il prossimo anno parteciperemo ai nazionali di Rimini, questa volta nella categoria standard». Una passione sbocciata tardi ma coltivata con determinazione, che oggi porta a Giussano un meritato riconoscimento nel mondo della danza sportiva.