Giochi del Mediterraneo: ancora Martina Maggio, oro alla trave e due argenti

La ginnasta Martina Maggio (Fiamme Oro) mette la firma sui Giochi del Mediterraneo. A Orano, l’atleta di Villasanta (è nata a Monza il 26 luglio 2001), dopo aver vinto l’oro nel concorso generale e quello a squadre con prestazioni di assoluto valore tecnico che hanno ricordato quelle di Vanessa Ferrari, nelle gare di specialità ha vinto ben tre medaglie di fila.

Giochi del Mediterraneo: terza vittoria per Martina Maggio, argento alle parallele e al corpo libero

La prima, quella d’argento, l’ha conquistata nella finale alle parallele dove l’azzurra Giorgia Villa (anch’essa agente della Polizia di Stato) è salita sul primo gradino del podio con 14 punti netti mentre Martina con il suo punteggio di 13.850 ex-aequo con la portoghese Ana Martins Da Silva si è fatta preferire per l’esecuzione migliore intascando l’argento. Giusto il tempo di un paio di premiazioni e la ginnasta brianzola ha illuminato con la sua classe la trave algerina: medaglia d’oro. Il punteggio di 13.550 di Martina è stato sufficiente per superare di nuovo, dopo quanto accaduto nel concorso completo, l’amica e compagna Asia D’Amato, ferma a 13.250 sulla piazza d’onore. Il bronzo lo ha vinto la ginnasta transalpina Carolann Heduit, proprio come accaduto nell’All Around.

Al corpo libero, la ligure Asia D’Amato (è nata a Genova il 7 febbraio 2003) è riuscita ad imporsi sulla Maggio, argento, per 13.500 a 13.300. Prima delle inseguitrici la Osyssek-Reimer con 13.050. Nelle premiazioni a risuonare più volte è stato l’inno di Mameli.

Giochi del Mediterraneo: il bottino delle ragazze

Con i primi due posti nell’All-Around individuale e il titolo in quello di squadre il totale della Sezione femminile di Ginnastica Artistica in Algeria è salito 11 medaglie; 6 oro, 4 argento, 1 bronzo.