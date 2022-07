Ginnastica: Virtus Giussano protagonista alle finali di Rimini

Due primi posti assoluti e un secondo posto assoluto è il parziale ma grande bottino conquistato dalla Virtus Giussano alla settima edizione delle finali nazionali delle attività Silver della ginnastica artistica e ritmica femminile, in corso di svolgimento al polo fieristico di Rimini e che si concluderanno il 3 luglio. L’evento è organizzato da Esatour sport event e Asd Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione ginnastica d’Italia. Le finali nazionali summer coniugano la parte agonistica e l’intrattenimento: campionati di livello silver e serie D delle specialità di ginnastica artistica femminile e maschile, ritmica e aerobica, campionato italiano e coppa Italia di Parkour.

Virtus Giussano protagonista alle finali di Rimini: squadra Open e Nami Parise sul podio della ritmica

La squadra open da 13 anni in poi, composta da Alessia Negri, Siria Lisi, Daniela Riva, Nicole Radice e Martina Gerosa, ha partecipato al campionato d’insieme con un difficilissimo esercizio con palle e cerchi. Durante la prima giornata di qualifica si è distinta tra oltre 60 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia. Le virtussine hanno ottenuto l’accesso alla finalissima riservata alle prime 10 squadre qualificandosi seconde con il punteggio di 12,200. Durante la finale di martedì 28 giugno hanno riconfermato l’ottima prestazione, migliorando addirittura il punteggio e aggiudicandosi il titolo di vice campionesse italiane. Nelle gare di mercoledì Nami Parise, classe 2010, era prima assoluta specialità fune e primo posto assoluto specialità cerchio, nella competizione individuale del campionato categoria Lc.

Virtus Giussano ginnastica ritmica Nami Parisi

Virtus Giussano protagonista alle finali di Rimini: «Fame di vittorie dopo due anni di fermo»

È una grande soddisfazione per le istruttrici e tutta la società che ha visto questo gruppo di ragazze nascere e crescere insieme in casa Virtus. Da mercoledì 29 giugno e sino a domenica 3 luglio in pedana ci sono ancora le allieve fino ai 13 anni impegnate sia nelle gare individuali che di squadra.

“Agli italiani di Rimini – ha detto il presidente della Virtus Angelo Molteni – c’erano 40 delle nostre ragazze che hanno fame di vittorie dopo due anni di fermo. Il successo per loro è uno stimolo e per la società è un importante e forte richiamo. Finora i risultati sono semplicemente spendidi. Spero che prima del termine delle gare possano accrescere il medagliere”.

Lo staff tecnico della Virtus è composto da: Cristina Consonni, Debora Colzani, Francesca Citterio, Alessandra Bellocco, Elena Sironi, Lucia Maroni, Tea Cappellini.