Ginnastica, le squadre brianzole si mettono in luce nella seconda tappa dei campionati

Ad Ancona straordinaria prestazione di tre squadre brianzole nella seconda tappa dei campionati italiani dei cosiddetti grandi attrezzi e precisamente di due formazioni maschili (Pro Carate in serie A1 e Sampietrina Seveso in serie A2) e di una femminile, la Gal Lissone nell’A1. Nella serie A1 di artistica maschile, la Pro Carate con il punteggio di 239.900 si è classificata al secondo posto dopo aver superato la Virtus Pasqualetti di Macerata fermatasi a quota 239.050. Ad avere la meglio è stata la Gymnastic Romagna Team con 242.900. Dopo due tappe è proprio il club di Cesena a guidare la classifica del più importante campionato italiano davanti alla Virtus Pasqualetti ed alla Pro Carate. Ad Ancona la Pro Carate (presidente Giorgio Corti, responsabile tecnico Corrado Corti) ha fatto ruotare negli esercizi sui classici sei attrezzi (sonocorpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra) i ginnasti Yumin Abbadini, Riccardo Villa, Diego Vazzola, Matteo Fortuna, Giacomo Arena e lo spagnolo Daniel Carrion Caro.

Serie A1 femminile: Gal Lissone in chiaro progresso

Nella serie A1 femminile ad aggiudicarsi la seconda tappa, tra le dodici squadre in pedana, è stata la Brixia Brescia con il totale di 166.400 punti. Piazza d’onore per la Ginnastica Civitavecchia con 163 punti netti mentre l’Artistica 81 Trieste ha completato il podio a quota 154.450. La Gal Lissone, società presieduta dal seregnese Christian Brenna, ha riscattato l’opaca esibizione nella prima tappa e con 150 punti netti si è inserita al sesto posto. Ad Ancona ha presentato in pedana Alexia Angelini, le sorelle Giorgia e Giulia Leone, Emma Furno, Anna Bersani e la giovanissima Lara Clerici. A guidare la classifica generale del campionato, al momento, è proprio la squadra bresciana che non solo ha vinto la prova di Ancona -la trentasettesima consecutiva., ma si avvia anche verso la conquista del ventiduesimo scudetto. La Gal Lissone ha recuperato diverse posizioni e si è inserita all’ottavo posto con 293.300 punti, ex aequo con Corpo Libero Gymnastics Team di Padova.

Serie A2 maschile: Sampietrina Seveso sugli scudi

Gli atleti della Sampietrina in gara

Nella serie A2 maschile una squadra che stupisce sempre di più è la Sampietrina che con 155.500 è salita sul secondo gradino del podio ad un passo dall’Ares, prima classificata con 155.800 punti. «Siamo una squadra giovanissima appena entrata nel mondo dei grandi che già si fa notare per la bella ginnastica che esprime» il commento di Micaela Quarto, presidente della società che ha seguito la sua squadra. Nella gara la Sampietrina è stata a lungo applaudita grazie alle brillanti esibizioni di Federico Basile, Tommaso Bulla, Fabio Maccotta, Pietro Mazzola, Pablo Ruiz Sanchez e Daniele Somaschini. Dopo due tappe, guida la classifica Ginnastica Salerno seguito proprio da Sampietrina e dall’Ares club di Cinisello Balsamo. A Ravenna al Pala De André domenica 7 aprile è in programma la terza prova del campionato che decreterà la promozione diretta in serie A1 di due squadre.

Serie B maschile: la Ginnastica Meda paga l’inesperienza

Nella serie B la Ginnastica Meda ha chiuso la gara al nono posto scontando alcuni errori dovuti all’inesperienza dei più giovani atleti. Ad Ancona la Ginnastica Meda di Angelo Buraschi si è presentata in pedana con Riccardo Maramani, Tommaso De Cagno, Simone Madone e Davide Beretta. La squadra attualmente è al nono posto nella classifica generale del campionato.