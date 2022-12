Ginnastica: bronzo per Vazzola e compagni alle gare under 16 di Newport

Dopo l’impresa storica con l’Italbaby che in agosto ha vinto a Monaco di Baviera la medaglia d’oro nei Campionati Europei juniores, il ginnasta Diego Vazzola (Pro Carate) ha conquistato il bronzo a Newport (Gran Bretagna) in un evento internazionale per i ginnasti under 16 dell’artistica in una sfida nella quale gli azzurrini si sono confrontati con i padroni di casa e con i ragazzi che componevano le rappresentative di Francia, Germania e Svizzera.

Ginnastica a Newport: Vazzola e gli altri azzurri

La squadra italiana oltre a Vazzola, allenato a Carate da Giorgio Corti, ha presentato in pedana Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Manuel Berettera (Art. Brescia), Jacopo Mazzaggio (Ginnastica Romana), Andrea D’Alessio (Art. Stabia), Riccardo Ruggeri (Victoria Fermo) – che sono saliti sul terzo gradino del podio, con il totale di 374.65, alle spalle del team inglese (386.15 punti) e del gruppo francese (375.15 punti). A livello individuale, nell’All Around i migliori risultati dell’Italia sono stati ottenuti da Brugnami con il punteggio di 77.850, quindi da Berettera (75,000) e da Vazzola (74,150).

Ginnastica a Newport: “Tra i più forti in Europa”

“È stata una gara molto interessante e stimolante, con tanti giovani di altissimo livello delle cinque Nazionali più forti d’Europa. Abbiamo chiuso terzi, a poca distanza dalla Francia seconda” il commento di Nicola Costa responsabile della Nazionale junior. “Ma a molti punti dalla Gran Bretagna che presenta una nuova generazione davvero molto competitiva. Nella nostra formazione avevamo due esordienti come Mazzaggio e D’Alessio, che si è fatto trovare pronto all’ultimo per sostituire l’infortunato Pietro Mazzola della Pro Lissone. I ragazzi hanno svolto una gara di carattere, ci sono stati alcuni errori ma è stata un’occasione per provare a inserire nuovi elementi nel repertorio”.