Ginnastica artistica, Yumin Abbadini (terzo agli italiani) strappa il pass per Parigi

Due ginnasti della Pro Carate tra i top ten del campionato italiano assoluto di artistica in corso di svolgimento a Cuneo. Nel concorso generale che ha visto in pedana tutti i più quotati ginnasti italiani (per taluni tappa fondamentale in vista dei giochi olimpici a Parigi), Yumin Abbadini e Diego Vazzola, talentuosi atleti allenati da Corrado Corti, si sono espressi su livelli tecnici di assoluto valore classificandosi, nell’ordine, al terzo e al decimo posto. Abbadini addirittura ha mancato il primato per due centesimi di punto. Il titolo assoluto è stato vinto da Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), che ha superato il campione uscente Mario Macchiati (Ginnastica Fermo), argento, e appunto Abbadini, che si è consolato con il bronzo e, soprattutto, conquistando il pass per gareggiare in maglia azzurra a Parigi. L’edizione di quest’anno della più importante rassegna nazionale dell’artistica maschile ha rimescolato le carte di quella del 2023, che aveva visto Mario Macchiati trionfare sugli altri contendenti, Yumin Abbadini secondo (anche oro nel 2022) e Lorenzo Casali terzo (argento nel 2022).

Ginnastica artistica: in evidenza anche Diego Vazzola

Diego Vazzola in una foto scattata a Maribor

La gara che ha portato Lorenzo Casali a conquistare il titolo si è decisa al cavallo con maniglie. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è riuscito a tenere i nervi saldi ed a portare a termine una prestazione da 13.450, sufficiente per agguantare il primo titolo assoluto individuale della sua carriera, con un parziale di 82.350. Dopo una buona prima fase di gara che l’ha visto affrontare in maniera ottimale gli anelli (13.550), il volteggio (13.450) e le parallele (13.550), per il neo aviere dell’Aeronautica Militare Yumin Abbadini è arrivato un errore alla sbarra che mette tutta la sua gara in discussione. Il suo difficile esercizio ottiene “solo” 13.050, ma il bronzo europeo in carica ha reagito con uno spettacolare corpo libero da 14.200 e chiuso la gara al cavallo con maniglie tentando il tutto per tutto. Il 14.350 gli ha fatto guadagnare 82.150 punti, a un decimo dall’argento e a due dall’oro. Di grande spessore anche la prestazione Diego Vazzola: il ginnasta Junior della Pro Carate con una gara lineare e ricca di ottimi esercizi si è inserito al decimo posto. A ribadire i risultati conquistati fino ad oggi anche in concorsi internazionali.

Ginnastica artistica: bene anche le arcoresi Vittoria Ronchi e Beatrice Boracchi

Beatrice Boracchi e Vittoria Ronchi

Il palazzetto dello sport di Cuneo domenica 7 luglio è stato il palcoscenico prescelto, oltre che per gli assoluti di artistica, anche per il Criterium GAF 2024, gara aperta a tutte le ginnaste Allieve delle categorie A3 (classe 2013) e A4 (2012) che si sono classificate tra le prime venti nelle fasi nazionali dei campionati individuali Gold Allieve 2024 nelle rispettive categorie. Nella categoria A3, si è imposta Chiara Morelli (Asd Vertigo Roma) ma Vittoria Ronchi e Beatrice Boracchi, talentuose ginnaste della Casati Arcore, sotto la guida dell’allenatrice Sara Varisco, coadiuvata da Maddalena Parma, hanno dimostrato la loro abilità e con esercizi di altissimo livello hanno conquistato rispettivamente il quinto e l’ottavo posto.