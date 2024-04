Ginnastica artistica, Sampietrina Seveso, Sg Meda e Pro Carate fanno onore alla Brianza in pedana

Altre importanti prestazioni dei ginnasti brianzoli, in particolare per quelli affiliati alla società Sampietrina Seveso, nella gara interregionale ZT1 individuale Gold Allievi, disputata a Mortara dove si sono confrontati con atleti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Innanzitutto la Sampietrina, quest’anno presente con quattro delle cinque categorie disponibili, ha ben figurato, confermando l’eccellente lavoro svolto in palestra dallo staff tecnico. Nella categoria A2 i piccoli ginnasti classe 2014 hanno affrontato la loro prova con la giusta determinazione, incorrendo in qualche errore di troppo. Ciononostante Lucas Langiu ha vinto il titolo ZT1 con punti 66,900 quindi Adrea Bazzi (punti 62,450) e Federico Crippa (punti 62,300) si sono posizionati al settimo e all’ottavo posto.

Ginnastica artistica: bene le categorie A3 ed A4

Nella categoria A3 (concorrenti nati nel 2013), Thomas Pellecchia reduce da un periodo un po’ sottotono ha fatto leva sull’orgoglio e si è classificato sesto con punti 63,050; la gara è stata vinta da Giona Canzi (Pro Patria Bustese) e nella A4 (classe 2012), ottima prova per Filippo Visentin che con l’inserimento di nuovi elementi si è classificato al secondo posto con 65,200. Infine nella categoria A5 classe 2011, Andrea Pellecchia a causa di taluni errori non è riuscito ad esprimersi al meglio per cui ha chiuso in decima posizione con 56,600 punti.

Ginnastica artistica: Sg Meda in evidenza con Galimberti e Cognetta

Luca Galimberti

Al Palamassucchi rilevanti piazzamenti sono stati ottenuti da due ginnasti della Sg Meda: Thomas Cognetta (categoria A1) si è classificato quinto e nella categoria A4 Luca Galimberti al quarto. Altrettanto importanti i risultati di tre ginnasti della Pro Carate: Edoardo Casati (categoria A5) ha chiuso al terzo posto; Samuele Nardelli e Flavio Galimberti (categoria A3) nell’ordine, al nono e al decimo posto. Ora le società brianzole attendono l’elenco dei ginnasti che gareggeranno nella finale nazionale in programma nei giorni 11 e 12 maggio a Torino.