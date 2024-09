Ginnastica artistica, Sampietrina e Pro Carate in evidenza nella prova ad’esordio del campionato regionale Allievi Gold

Nel palazzetto di Carate Brianza, con la prima prova del campionato regionale Allievi Gold sono ripartite le gare con le prove a squadre per i ginnasti nati tra il 2011 e il 2014. In pedana, tra l’altro, si sono presentate sette squadre della Brianza: tre della Sampietrina Seveso di cui una nella Gold 2, gara disputata su quattro attrezzi; due nella Gold 1, gara sui 6 attrezzi; quindi quattro della Ginnastica Pro Carate: due nella Gold 1, una nella Gold 2 ed una anche nella Gold 3, gara sui sei attrezzi. I risultati sono stati ottimi per tutte le sette squadre ed i ragazzi schierati dai tecnici di Seveso e di Carate Brianza hanno dimostrato determinazione e impegno, anche se ci sono state delle sbavature.

Ginnastica artistica: la Sampietrina sorride con due primi posti

Innanzitutto, la Sampietrina nella Gold 1 ha conquistato il primo posto con 198.350 punti con la formazione composta da Cristian Denis Bele, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri e Filippo Visentin. L’altra formazione si è classificata terza con 186,250 punti schierando negli esercizi sui sei attrezzi i ginnasti Andrea Bazzi, Federico Crippa, Thomas Delon e Lucas Langiu. Nella Gold 2 la Sampietrina si è classificata al primo posto con 123,350 punti messi assieme dai ginnasti Gabriele Introzzi, Klaus Bilalaj, Mattia Masatti e Riccardo Castelli.

Ginnastica artistica: la Pro Carate ottiene un secondo posto nella Gold 1

La Pro Carate dal canto suo nella Gold 1 ha vinto l’argento con 191,550 punti e con la squadra composta da Edoardo Casati, Nicolè Farina e Samuele Nardello. Quinto posto invece per la seconda squadra caratese che ha raccolto punti 181,200 con Ivan Borgonovo, Matteo Bosco, Corrado Dell’Orto, Davide Fontana e Pietro Sestili. Nella Gold 2 la Pro Carate ha chiuso al sesto posto con 112,500 punti portando in pedana Andrea Clemente, Diego Colciago, Nicholas Bini, Leonardo Sestili. Infine, nella Gold 3, la Pro Carate ha vinto il bronzo con una squadra che pur composta da due atleti (Tommaso Carnio e Matteo Pino) ha raccolto 131,850 punti. Prossimo appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre a Cassano d’Adda.