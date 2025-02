Ginnastica artistica: Pro Carate terza all’esordio in A1, Casati decima al debutto in B

Nella gara d’esordio dei più importanti campionati nazionali a squadre di ginnastica artistica, le società Casati Arcore, Gal Lissone, Pro Carate e Sampietrina Seveso che hanno gareggiato nel Palageorge di Montichiari da tutto esaurito, si sono inserite tra le top ten nelle rispettive categorie.

Ginnastica artistica: Pro Carate in serie A1

Un’annotazione particolare spetta alla Pro Carate che, nella Serie A1, ha portato in pedana Riccardo Villa, Diego Vazzola, Mario Macchiati e Yumin Abbadini conquistando il terzo posto con esercizi di elevata difficoltà. Primo posto per la Gymnastic Romagna Team dove milita l’atleta olimpico Lorenzo Minh Casali; piazza d’onore per l’Artistica Brescia che con 232.950 punti si è posizionata davanti alla Pro Carate, bronzo con 231.500.

Ginnastica artistica: Sampietrina Seveso in serie A1

Nono posto per la Sampietrina Seveso (220,750) che ha fatto ruotare sui vari attrezzi Daniele Somaschini, Pietro Mazzola, Riccardo Ruggeri, Tommaso Bulla e Giacomo Arena bravissimi a farsi apprezzare per coesione e determinazione.

Ginnastica Casati Arcore Morandi Matteo 2025

Ginnastica artistica: Casati Arcore in serie B

Nella B maschile, la Casati Arcore ha onorato il suo esordio con il decimo posto nella prova vinta dalla Ginnastica Fermo. A Montichiari i tecnici della Casati (l’olimpionico Matteo Morandi e Valentina Boi) hanno guidato con mano sicura giovanissimi atleti a iniziare da Paolo Mollichelli che ha eseguito esercizi a corpo libero, anelli, volteggio, parallele, sbarra, mentre Daniele Perego, Alberto Redaelli, Federico Trionfo Fineo, Gabriele Penati, Isacco Miotti si sono alternati sui vari attrezzi.

Ginnastica artistica: Gal Lissone in serie A1 femminile

Nella Serie A1 femminile, la Gal Lissone si è classificata al nono posto e, come anticipato dal presidente Christian Brenna, ha schierato una squadra con giovani atlete guidata da Alexia Angelini e dalla tedesca Medita Mayr, completata da Lara Clerici, Sofia Chiumello, Sibilla Zanoni, Anna Bersani. Al primo posto si è classificata la Libertas Vercelli trainata dalla vice campionessa europea junior 2024, Giulia Perotti.

Ginnastica artistica: le prossime date del campionato, terza tappa a Desio

Dopo Montichiari, il campionato proseguirà con la seconda tappa ad Ancona il 7 e 8 marzo, per poi spostarsi a Desio il 21 e 22 marzo nella gara organizzata dalla Pro Carate. La stagione culminerà nei giorni 3 e 4 maggio con le Final Eight a Firenze con in palio il titolo nazionale 2025.