Ginnastica artistica: Meda e Casati giù dal podio per centesimi alle finali di Firenze

Solo un centesimo di punto nella classifica della Final Six disputata a Firenze ha relegato al quarto posto la squadra della Ginnastica Meda mentre la Casati Arcore ha chiuso al quinto posto nell’atto finale dei Campionati Nazionali Serie B e Serie C di artistica. Le due società brianzole hanno preso parte alla singolare sfida dei playoff/playout di Serie B e C organizzata dalla Ginnastica Il Poggetto nel palazzo Wanny di Firenze per decidere gli ultimi club promossi o salvi per la prossima Serie B. Nella prova maschile, alla competizione erano ammesse le squadre posizionatesi tra la 7°, 8° e 9° classificata nella Regular Season della Serie B (tra queste la Ginnastica Meda) e le seconde piazzate nelle tre Zone Tecniche nazionali tra cui la Casati Arcore che in aprile a Torino, nella finale della ZT1, aveva conquistato la prestigiosa qualificazione. La prova Final Six svoltasi a Firenze ha determinato una salvezza e ben due promozioni.

Ginnastica artistica: Meda e Casati e la classifica finale

La Ginnastica Fortitudo 1875 Schio, infatti dopo l’ottavo posto in serie B, ha vinto la gara con 144,500 punti mantenendo la categoria per il 2025. Grande obiettivo raggiunto invece dalla Smal Santa Maria di Lestizza (UD) con 144,300 punti e dal Centro Ginnastica Pontino di Latina (142,700 p.ti), che faranno il salto dalla C alla categoria superiore il prossimo anno. La Ginnastica Meda in pedana con i ginnasti Riccardo Maramani, Tommaso De Cagno, Simone Maldone e Davide Beretta, autori di una eccellente prestazione, ha totalizzato 142.600 punti mancando il podio per un centesimo di punto. La Casati Arcore con i ginnasti Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa, Isacco Miotti, Gabriele Penati, guidati da Valentina Boi (con l’olimpionico Matteo Morandi li allena al Palaunimec) ha dimostrato grande compattezza e solo qualche indecisione dovuta all’inesperienza ha inciso sul punteggio finale di 137,900. A completare il quadro delle squadre ammesse alla Final Six era presente la Ginnastica Francesco Petrarca 1877 di Arezzo che, con punti 137,500, ha occupato il sesto posto.