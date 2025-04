Ginnastica artistica: la Brianza è Silver, a Besnate undici squadre sul podio

Le società di artistica della Brianza hanno portato a casa ottimi risultati nel campionato Silver e, in particolare, nelle gare disputate a Besnate dove ben undici squadre brianzole inserendosi entro il sesto posto della classifica generale sono salite sul cosiddetto “podio allungato”.

Ginnastica artistica: la Brianza è Silver, campionato LB3 Base

Nella prima prova del campionato regionale LB3 Base, Zona D, ancora grandi prestazioni delle formazioni presentate in pedana dallo staff tecnico della Casati Arcore: nella categoria allieve una squadra composta da Amelie Cotè, Lucia De Luca, Elena Guddemi, Marta Meregalli si è classificata al terzo posto; nella categoria-junior-senior un’altra squadra con Giulia Bertini, Alice Brivio, Elena Novaresi, Isabel Sala si è posizionata al quarto posto. Sempre in quest’ultima categoria fari puntati sulle formazioni della Vigor in Fide Barlassina. Infatti una squadra con Giulia Banfi, Alice Pennati, Martina Teston, Viola Tuberti, Francesca Nicita si è classificata al terzo posto; un’altra al quinto con Aurora Berlingeri, Stefania Coluccio, Sofia De Iaco, Giulia De Vita, Asia Mammone.

Ginnastica artistica: la Brianza è Silver, campionato LB Base

La supremazia delle squadre brianzole è apparsa ancor più evidente nel campionato LB Base e, in particolare, per tre squadre della Salus Seregno che hanno concluso sul podio la loro prova. Innanzitutto nella categoria junior-senior dove una formazione con Alice Grillo, Martina Marelli, Eleonora Mauri, Giorgia Pelle ha vinto l’oro; un’altra l’argento con Melissa Imbrogno, Matilde Pellegatta, Beatrice Luna Romi, Asia Stella, Margina Candiani.

Nella categoria allieve a brillare sono state due squadre della Gal Lissone, una con Marta Galbiati, Ginevra Giacalone, Giorgia Maresca, Ilaria Semeraro, Matilde Cesana ha vinto la gara; un’altra si è classificata sesta con Beatrice Handrich, Alice Laurin, Angela Malacrida, Isabel Sakaj e Niyigaba Muteteri.

La Pro Carate ha vinto l’argento con Giada Dellimuti, Viola Fabris, Alice Ghirardelli, Mia Rossini; quarto posto per la Pro Lissone (Chiara Pueroni, Melissa Vergadoto, Chiara Zeni) seguita dalla Salus Seregno (Camilla Di Ceglie, Paola Folli, Victoria Zamboni).