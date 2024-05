Ginnaste di talento quelle affiliate alle società Casati Arcore, Gal Lissone, Sampietrina Seveso e Sg Meda che hanno gareggiato a Riccione nelle finali nazionali del prestigioso Campionato Individuale Allieve.

Ginnastica artistica: Crivalli della Casati sfiora il podio ai nazionali Allieve, i risultati delle arcoresi a Riccione

In particolare Melissa Crivalli, Marta Aquino, Marisol Peruzzetto, Beatrice Boracchi e Vittoria Ronchi della Casati Arcore, sotto la guida dell’allenatrice Sara Varisco coadiuvata da Maddalena Parma, hanno dimostrato la loro abilità eseguendo esercizi di altissimo livello al corpo libero, trave, parallele, volteggio e ai cinghietti. Nelle qualificazioni tutte hanno staccato il pass per la finale dove la migliore è stata la Crivalli (Categoria A2) che ha sfiorato il podio giungendo quarta. La giovanissima Aquino (A1) ha chiuso in 14esima posizione, mentre la Peruzzetto (A2) si è classificata al 40° posto. Le più esperte Boracchi e Ronchi (A3) hanno raggiunto rispettivamente la 12ma e la 13ma posizione.

«Siamo molto orgogliose dei risultati ottenuti considerando l’elevato livello della competizione con squadre fortissime provenienti da tutta Italia – dichiara Sara Varisco – Le ragazze hanno lavorato duramente e hanno dimostrato grande professionalità e spirito di squadra. Questi risultati sono un importante riconoscimento del loro impegno ma soprattutto la Casati Arcore ha confermato il suo ruolo di primo piano nella ginnastica italiana, sia nel formare atlete di alto livello come a rappresentare un punto di riferimento qualificato per la disciplina».

Ginnastica Sampietrina atlete a Riccione 2024

Ginnastica artistica: nazionali Allieve, i piazzamenti di Gal Lissone, Sampietrina e Sg Meda

Nelle finali, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, erano in pedana anche due ginnaste della Gal Lissone Sara Dei Rossi che si è classificata 15esima nella Cat.A1 e Cloe Morandi 36esima nella A2; quindi Aurora Pullano (11esima nella Cat.A3) e Alessia Greco (24esima nella A2) entrambe della Sampietrina. Di gran peso anche i risultati conquistati da Gaia Portaluppi e Larissa Mocioi della Sg Meda che nella A3 si sono posizionate al 16° e al 22° posto.