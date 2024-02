Ginnastica artistica: buoni piazzamenti per gli atleti alle gare di Carate

Ancora una bella prova delle squadre brianzole nella seconda gara del Campionato di Serie D organizzata dalla Pro Carate. In particolare per Nuova Artistica Monza, Casati Arcore, Pro Lissone nella categoria LA; quindi per Pro Lissone, Sampietrina Seveso, Casati Arcore nella LB; Pro Carate e Sampietrina nella LC.

Ginnastica artistica: buoni piazzamenti per la Casati

Nella Serie D la Casati Arcore ha presentato tre squadre Allievi accompagnate dai tecnici Roberto Pavan e Sara Longoni. La squadra di LA (Fabio Mini, Nathan Mihaltan, Mirko Riva e David Mihaltan) si è classificata al nono posto. Nella LB la squadra A composta da Giovanni Di Ciccio, Filippo Fossati, Luca Ditrani e Dragomir Abrami è giunta 13esima; la squadra B con Francesco Galbiati, Damian Lankin, Gabriel Bertoli e Filippo Pidoto ha chiuso 11esima. Nella Serie D di LA, Cat.Allievi, prestigioso secondo posto della Nuova Artistica Monza che con Giacomo Ferrari, Davide Giacomelli, Riccardo Orlandini, Jacopo Piscioneri ha totalizzato 100,925 punti nella gara vinta dalla Trevicass con 100,950 punti.

Ginnastica artistica: buoni piazzamenti per la Pro Lissone

A Carate B.za lo staff tecnico della Pro Lissone, coordinato da Alessandro Gherardi e Ferdinando Montanaro, ha schierato una squadra nella categoria LA Open con Alessandro Campione, Alessandro Lopolito, Daniele Goffredo, Nicolò Sanfilippo ed Emanuele Frontini, che con un’ottima prova, ha conquistato un importante secondo posto. Nella LB, la squadra Allievi con Andrea Tronca, Alessandro Mutti e Manuel Pastorello si è fermata ai piedi del podio. Nella LB la Sampietrina ha schierato la squadra Open formata da Emanuele Marano, Gabriele Introzzi, Marco Cipolla e Mattia Masatti che ha conquistato un ottimo secondo posto; il team Allievi con Beniamino Cattaneo, Lorenzo Canobbio, Lorenzo Ceppi e Samuel Palatresi ha guadagnato la nona posizione, migliorando la classifica rispetto la prova precedente. Importanti piazzamenti sono stati ottenuti dalla Pro Carate nel settore Open: nella LA, quinto posto della formazione composta da Edoardo Del Negro, Alessandro Martino, Marcello Natale, Mathias Fiorillo, Tommaso Ceppi, Leonardo Masciadri; nella LC quarto posto della squadra con Mattia Beretta, Stefano Peracca, Marco Vitali, Gabriele Ratti e Nicolò Checchinato.