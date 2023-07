Finalmente un sorriso per il calcio seregnese: il neonato Fbc si occuperà dell’attività di base

«La storia non si cancella: il percorso dei nostri, dei vostri bambini resta la pagina più bella e sana degli ultimi anni. E proprio per non vanificare il lavoro fatto finora, abbiamo intrapreso questa nuova avventura. L’attività di base continua, ma allo stesso tempo riparte come Fbc Seregno». È il passaggio più significativo della comunicazione che ha ufficializzato la nascita dell’Fbc Seregno, nuova società calcistica giovanile, il cui nome richiama la memoria più bella di una tradizione che, proprio nel 2023, ha tagliato il traguardo dei 110 anni di vita.

Giovanili: Pozzi e Santorelli gli artefici della novità

Artefici della novità sono personaggi molto conosciuti, come Claudio Pozzi, destinato ad assumere la presidenza, ed Antonio Santorelli, già impegnato come preparatore dei portieri nel settore giovanile del 1913 Seregno, che hanno lavorato al progetto avvalendosi del contributo di Cesare Bertolino, oggi responsabile del vivaio del Mariano, e Jacopo Colombo, che si è appena insediato come direttore generale del Muggiò. «Siamo una realtà nuova -ha confermato Pozzi– ed avremo anche un logo nuovo. Ci occuperemo dell’attività di base, accogliendo i nati tra il 2011 ed il 2016, in attesa di capire, dopo questo anno zero, se allargare o meno il raggio d’azione».

Giovanili: già previsti gli open day al Seregnello

L’Fbc Seregno potrà utilizzare il centro sportivo Seregnello, in coabitazione con il 1913 Seregno, se quest’ultima società riuscirà ad iscriversi alla nuova stagione. L’impianto da settembre non sarà più affidato in concessione, ma gestito secondo un calendario orario, come le palestre al servizio degli altri sodalizi sportivi. Qui sono già previsti open day nei prossimi giorni: lunedì 3 luglio, alle 18 per i 2012, alle 18.30 per i 2016 ed alle 19 per i 2014; martedì 4, alle 18 per i 2015 ed alla stessa ora per i 2017 ed i 2018; mercoledì 5, alle 19 per i 2011, sempre alle 19 per i 2013 ed alle 18 per i 2015; giovedì 6, alle 19 per i 2012, alle 18 per i 2016 ed alla stessa ora per i 2017 ed i 2018; venerdì 7, alle 18 per i 2011, sempre alle 18 per i 2013 ed alle 18.30 per i 2014. Per prenotarsi, occorre scrivere una mail a segreteria@fbcseregno.it.