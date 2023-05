Febbre da scudetto anche a Seregno: sul palazzo il grande striscione per il Napoli

C’è febbre da scudetto anche a Seregno. Tutto di scuola napoletana. Uno scudetto che il Napoli si è assicurato da tempo visto il cospicuo vantaggio con cui viaggia in classifica, ma tutti aspettano la certezza matematica affinché il terzo scudetto, dopo 33 anni, possa essere cucito anticipatamente sulle maglie prima della fine del campionato di serie A. Sull’onda dell’entusiasmo anche in città si registrano momenti di grande festa. Un napoletano su tutti ha però inteso anticipare e manifestare esteriormente la sua gioia esponendo sull’edificio di sua proprietà in via Montello angolo di via Eupili di fronte alla grande rotatoria, una mega banner contrassegnato da colori azzurri, come la maglia della squadra, e dalla scritta a caratteri cubitali Napoli-campioni d’Italia, lo scudetto impresso il numero 3.

Febbre da scudetto anche a Seregno: parla il tifoso

“Ho desiderato esprimere il sentimento che provo per la mia squadra – ha spiegato il super tifoso Angelo Pellecchia, 60 anni, residente in città da qualche tempo dopo aver vissuto a Paina di Giussano – e la passione che nutro per i colori azzurri. Sono in Lombardia da 25 anni e in precedenza quando mi trovavo a Napoli ho avuto modo di vivere dal vivo i precedenti due scudetti e tutte le feste organizzate in quelle occasioni. Non potendo essere a gioire coi miei conterranei ho espresso con questo enorme banner la mia soddisfazione, la mia vera, pura e sincera esuberanza. Credo di averlo fatto in maniera pulita, senza offendere alcuno. Pensi che il banner era grande tre volte di più di quello che attualmente si vede, era composto di tre parti uguali a quella esposta in quanto doveva avvolgere tutta l’impalcatura del caseggiato che sto ristrutturando, ma nel frattempo l’impresa aveva terminato i lavori esterni e così mi sono limitato ad esporne un pezzo solo. Ho ricevuto i complimenti dei tifosi brianzoli che ovviamente tifano per altri colori essendo queste zona feudi di Juventus, Milan e Inter e da veri sportivi si sono congratulati con me. E mi sento fiero e orgoglioso di manifestare il mio grazie al Napoli per l’impresa che ha compiuto in questa stagione”.