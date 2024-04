F1, torna il Gp della Cina dopo la pandemia e debutta il nuovo format Sprint

Il Campionato del Mondo di Formula 1 torna a correre in Cina per la prima volta dall’inizio della pandemia: una nuova generazione di monoposto vede per la prima volta un tracciato di Shangai profondamente rinnovato rispetto alle condizioni di 5 anni fa, in un’unica, difficile, sessione di prove libere che incorona Lance Stroll come piú veloce in pista. Dietro al canadese si piazzano Oscar Piastti, Max Verstappen e l’altra Red Bull di Sergio Perez (con le due Ferrari in tredicesima e quattordicesima posizione).

F1, torna il Gp della Cina dopo la pandemia: unica sessione di libere e qualifica shootout

Sul circuito cinese, infatti, viene inaugurato nel weekend del 19-21 aprile, anche il nuovo format Sprint, modificato da Circus e Federazione per l’ ennesima volta. La stagione 2024 vedrà disputarsi sei gare veloci con un’unica sessione di prove libere al venerdì mattina; qualifiche shootout il venerdì pomeriggio; gara sprint e qualifiche nella giornata di sabato per poi concludere con la gara “lunga” della domenica.

F1, torna il Gp della Cina dopo la pandemia: le libere

Unici a portare a termine una prova libera lineare, scattata all’alba italiana, sono stati i due portacolori dell’ austriaca Red Bull, mentre tanto diversificato è sto il lavoro delle altre squadre, culminato con il colpo di scena dell’ultimo minuto del canadese che ha conquistato la prima posizione con il miglior tempo di 1:36.302, davanti per tre decimi alla McLaren di Oscar Piastri. Il colpaccio di Stroll non è stato l’unico colpo di scena ad infiammare la sessione di libere: a pochi istanti dal via infatti il bordo pista del tracciato di Shangai ha preso fuoco, provocando bandiera rossa.

F1, torna il Gp della Cina dopo la pandemia: la qualifica Sprint

Anche la qualifica sprint, scattata nella tarda mattinata italiana, ha regalato spettacolo, con un secondo principio d’incendio e una pole position di Lando Norris, conquistata su un finale di sessione bagnato (nonché molto problematico).

Con il rischio pioggia incombente sin dal primo turno di qualifiche, i venti piloti hanno girato per i dodici minuti previsti dalla prima sessione su gomma media obbligatoria: esclusi Gasly, Albon,Tsunoda e Sargeant si è passati all’ Sq2, che ha eliminato invece Magnussen, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll e Russell. Il terzo turno di qualifica è disputato su gomma intermedia a causa della scivolositá della pista: dopo una lotta tra titani Norris conquista la pole position grazie alla restituzione di un tempo cancellato.

A partire dietro all’inglese di McLaren, nella gara sprint di sabato mattina (che vedrà spegnersi i semafori alle 5 ora italiana) vi saranno una striscia di campioni iridati: il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il bicampione Fernando Alonso e l’attuale detentore del titolo mondiale Max Verstappen. Quinto e settimo Sainz e Leclerc.