F1, la pole di Silverstone parla inglese: primo Russell poi Hamilton e Norris, Ferrari lontane

L’Union Jack sventola fiera dalle prime posizioni della griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna: a conquistare “il podio” sono gli inglesi George Russell, Lewis Hamilton e Lando Norris (con un distacco inferiore ai due decimi). La settima piazza é della Ferrari di Carlos Sainz, mentre Max Verstappen, con il fondo della sua Red Bull rovinato da un’uscita di pista nel Q1, é quarto. Disfatta per Sergio Perez, eliminato nel Q1 dopo aver provocato bandiera rossa, e Charles Leclerc, eliminato da Lance Stroll nel Q2.

Dopo una mattinata di piogge intense sul circuito inglese di Silverstone, con Mercedes davanti a tutti nell’ultima sessione di libere e Ferrari girare con la configurazione precedente della vettura (quella senza aggiornamenti testata da Sainz nel corso del venerdì), le qualifiche del Gran Premio del Regno Unito prendono il via con l’accenno di un timido sole ed il dubbio per la mescola con cui scendere in pista per i team.

F1 a Silverstone, in Q1 disastro Perez e Norris il più veloce

Il Q1 prende inizialmente il via con gomma intermedia: saranno le Kick Sauber ad essere le prime a montare la slick, con il cronometro sugli otto minuti dal semaforo verde. Con le Mercedes di Hamilton e Russell nuovamente davanti (e Verstappen in terza posizione) la sessione si interrompe a causa di una bandiera rossa provocata da Perez. Mentre la sosta permette alla pista di asciugarsi ulteriormente, la pioggia lancia un agguato sull’ultima parte del turno di qualificazione, mettendo a rischio sia Verstappen che le due Ferrari.

Con Hamilton e Russell i più veloci del Q1, a quasi un secondo da Leclerc (in terza posizione) e Bottas, Magnussen, Ocon, Perez, Gasly eliminati, la seconda sessione di qualifica prende il via con il primo tentativo di Alexander Albon. É Norris a chiudere al comando, con un 1:26.559 (tempo più basso della pole position dello scorso anno) e, mentre Verstappen si salva per il rotto della cuffia, vengono eliminati Leclerc, Sargeant, Tsunoda, Zhou e Ricciardo.

F1 a Silverstone, in Q3 in pista senza Leclerc

L’ultimo turno di qualifiche prende dunque il via senza il monegasco di Casa Ferrari, inizialmente in difficoltà con la gestione della gomma usata, poi per l’evoluzione della pista, ma con le sorprese di Stroll e Albon (primo a scendere in pista anche nel Q3). Dopo un momento di calma iniziale i 10 piloti rimasti scendono in pista per due tentativi lanciati. Saranno i britannici Russell, Hamilton e Norris a combattere sino alla bandiera a scacchi per la pole position del Gran Premio di Casa.