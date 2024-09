F1, Gp di Baku: Leclerc il re delle qualifiche, quarta pole in Azerbaijan

Charles Leclerc firma la pole position a Baku dopo un ultimo giro di qualifica da brividi. Per il monegasco del Cavallino, reduce dalla vittoria a Monza è la quarta posizione del palo consecutiva conquistata al Gran Premio dell’Azerbaijan. In seconda posizione c’è Oscar Piastri, poi Sainz, Perez, Russell, Verstappen, Hamilton, Alonso, Colapinto e Albon (possibile di penalizzazione per un errore commesso dai box). Solo diciassettesimo il contendente di Max Verstappen per il Titolo Iridato: la McLaren di Lando Norris non passa il taglio tra Q1 e Q2 abortendo l’ultimo crono a causa di una bandiera gialla.

F1 Gp Italia 2024 Monza Sainz – foto Fabrizio Radaelli

F1, qualifiche del Gp di Baku: bene Perez e le new entry Colapinto e Bearman

Con la Mercedes di George Russell più veloce nella terza sessione di prove libere, le prove ufficiali di qualificazione iniziano con la notizia di una reprimenda per Leclerc per non aver rispettato una bandiera gialla nel corso delle FP3. In un primo turno caratterizzato da una forte evoluzione della pista Sergio Perez, due volte vincitore del gran premio Azero sembra riconfermarsi a proprio agio su una delle piste più difficili del mondiale, mentre le due Williams, e nello specifico il nuovo arrivato Franco Colapinto, si posizionano stabilmente in top 10.

Anche Oliver Bearman, chiamato a sostituire il pilota Haas Kevin Magnussen, sospeso dopo Monza per aver perso i punti della propria superlicenza, è autore di una degna prestazione da qualifica (dopo essere andato a muro in FP3), passando il taglio al turno successivo. A non passare il Q2 sono invece Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou e Ocon il quale rallentando in pista a causa di un guasto provoca la bandiera gialla responsabile dell’esclusione del britannico di McLaren, poleman di Monza.

F1, qualifiche a Baku: nel secondo turno spicca Max ma alla fine è uno-tre Ferrari

A far segnare il miglior tempo nel secondo turno di qualificazione è il Campione del Mondo Max Verstappen, con Leclerc secondo a sandwich tra le due Red Bull. Mentre l’esordiente Oliver Bearman viene eliminato con l’undicesimo tempo (per un solo decimo) davanti a Tsunoda, Gasly e al compagno di squadra Nico Hulkenberg, quattordicesimo davanti a Lance Stroll, l’altro debuttante della griglia, Franco Colapinto, piazza la sua Williams in sesta posizione, arrivando al Q3 nella sua seconda partecipazione al Mondiale di Formula 1.

E’ Leclerc ad avere la meglio in un complicato ultimo turno di qualifica, temporaneamente sconvolto dalla bandiera gialla provocata dal pilota Williams Alexander Albon all’uscita della pit lane. Dando il via libera all’anglo-tailandese per uscire dai box il team lascia partire il pilota con la presa d’aria superiore tappata dall’airbox che viene usato per raffreddare i condotti. Leclerc, già primo nel primo tentativo riesce comunque a migliorarsi mantenere la pole position, mentre alle sue spalle Piastri ha la meglio sull’altra Rossa di Sainz che da seconda scala in terza posizione.